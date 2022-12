England und Dänemark - Nachwuchs-Nationalteams vor großen Herausforderungen

Während sich das Fußballjahr 2022 dem Ende neigt, wirft 2023 bereits seine sportlichen Schatten voraus. Am Donnerstag wurden in der UEFA-Zentrale in Nyon (SUI) die EURO-Qualifikationsgruppen für die Nachwuchs-Nationalteams der Burschen ausgelost.



Auf Österreichs Talente warten dabei mit England und Dänemark bereits in der ersten Quali-Runde auf dem Weg zu den jeweiligen Endrunden 2024 große Herausforderungen.



Lange wurde das U19-Nationalteam (JG 2005) auf die Folter gespannt. Als vorletzte Kugel aus Topf zwei wurde Österreich in Gruppe 12 zu Wales und Montenegro gelost. Aus Topf eins waren am Ende nur noch England und Irland übrig - es wurden die "Young Lions". Die erste Quali-Runde wird für die Auswahl von Teamchef Oliver Lederer also sehr britisch.



"Es ist eine sehr attraktive Gruppe, aber schwieriger hätte es in der ersten Quali-Runde kaum sein können. Darum muss ich schon ehrlich sagen, dass wir nicht gerade glücklich waren nach der Auslosung", so Lederer.



Die Rollenverteilung ist für den Teamchef klar: "Wir werden mit Wales und Montenegro um den zweiten Platz konkurrieren. England geht sicher als Favorit in die Quali, was nicht heißt, dass wir das Spiel jetzt schon abschreiben. Wir wissen was auf uns zukommt, der Aufstieg wird alles andere als einfach."



Die Zeit bist zur Quali, die frühestens im September startet, will Lederer bestmöglich nutzen: "Wir hatten zuletzt mit Nordirland einen Gegner, der ähnlich spielt wie Wales. Wir werden uns bestmöglich vorbereiten und aus diesem Jahr das Bewusstsein mitnehmen, dass wir die Qualität haben, um aufzusteigen. England wird für die Burschen ein richtiger Härtetest, aber so wie ich sie kenne, freuen sie sich jetzt schon darauf. Unser Ziel ist der Aufstieg. Wir werden sicher nicht mit Furcht in die Quali gehen."



Durch eine Auslosung unter den vier Gruppenteams wurde ermittelt, dass das Mini-Turnier in Montenegro stattfinden wird. Der genaue Spieltermin (September, Oktober oder November) steht aktuell noch nicht fest. Die beiden erstplatzierten Teams, sowie der beste Gruppendritte erreichen die Eliterunde. Die UEFA U19 EURO 2024 findet in Nordirland statt.



Eine Herausforderung und zwei Unbekannte



Eine weite Anreise wartet in der ersten Quali-Runde auf das U17-Nationalteam (JG 2007). Die Auswahl von Teamchef Martin Scherb bestreitet ihr Mini-Turnier kommenden Oktober in Georgien (11.-17.). Neben dem Gastgeber warten dort Dänemark und Litauen auf die ÖFB-Talente.



"Es ist eine spannende Gruppe", sagt Scherb nach der Auslosung. "Mit Dänemark haben wir in den verschiedenen Jahrgängen immer wieder unsere Erfahrungen gemacht in Quali- und Freundschaftsspielen. Wir wissen, wie sie spielen. Dänemark leistet im Nachwuchsbereich hervorragende Arbeit, nicht umsonst sind sie aus Topf eins gezogen worden."



Auf diese umfassende Erfahrung kann bei den anderen beiden Gegnern nicht zurückgegriffen werden: "Die anderen beiden Teams kennen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wir werden uns aber natürlich umfassend mit ihnen beschäftigen."



Der Teamchef formuliert ein klares Ziel: "Wir wollen Gruppensieger oder zumindest Zweiter werden. Mit diesem Anspruch reisen wir nach Georgien."



Die beiden erstplatzierten Teams der ersten Quali-Runde, sowie die fünf besten Gruppendritten, steigen in die Eliterunde auf. Die Endrunde der UEFA U17 EURO 2024 findet auf Zypern statt.