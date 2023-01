Nach dem 2:8-Debakel bei Atalanta Bergamo und 4 Niederlagen (1 Remis) aus den vergangenen 5 Partien in der italienischen Serie A wurde beim Tabellen-16. US Salernitana 1919 Cheftrainer Davide Nicola am Montag entlassen. Doch heute ruderte Präsident Danilo Iervolino beim Traditionsklub aus der kampanischen Stadt Salerno zurück, ist der 49-jährige Italiener, der am 15. Februar 2022 den Verein um den österreichischen Innenverteidiger Flavius Daniliuc (geboren in Wien) übernahm und damals einen Vertrag bis 30.06.2024 unterschrieb, schon wieder zurück. Auch dank Eigen-Initiative.

Am Sonntag beim 2:8-Debakel in Bergamo noch wahrhaft im "Regen stehend", Montag dann das "Donnerwetter" mit der Entlassung, lacht Mittwoch schon wieder die Sonne für Trainer Davide Nicola. Der 49-jährige Italiener kämpfte eisern um seinen Job beim erfolglosen US Salernitana 1919, der Ende Oktober den letzten Sieg feierte und danach in 6 Liga-Partien 4 Niederlagen kassierte (plus 2 Remis).

"Habe Präsidenten gebeten, sich das mit meiner Entlassung nochmal zu überlegen"

„Jetzt starten wir ALLE gemeinsam neu“, schrieb Davide Nicola am Mittwoch in den sozialen Medien, nachdem der Trainer um seine schnelle Rückkehr regelrecht kämpfte: „Ich habe mit all meiner Kraft den Präsidenten gebeten, sich das mit meiner Entlassung nochmal zu überlegen."

Doch dem 2-Tage-Entlassenen und nunmehr Rückkehrer steht im nächsten Match mit seiner Mannschaft in der Serie A gleich eine "Herkules-Aufgabe" bevor. Geht es doch am kommenden Samstag, dem 21. Januar, beim letzten Hinrunden-Spiel zum souveränen Spitzenreiter SSC Neapel jenseits des Vesuv.

Napoli Nonplusultra in Serie A

Der kommende Achtelfinal-Gegner in der Champions League von Eintracht Frankfurt und dessen Salzburger Chefcoach Oliver Glasner hat nach 18 Runden bereits einen Vorsprung auf Verfolger AC Milan von komfortablen 9 Punkten (!) und verbuchte stolze 15 Siege, bei zwei Remis und nur einer Niederlage.

Fotocredit: IMAGO/LAPresse