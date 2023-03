„In Linz beginnts“! Die österreichische Nationalmannschaft startete heute in der neuen Raiffeisen Arena gegen Aserbaidschan in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 und nahm damit nach der verpassten Weltmeisterschaft 2022 den nächsten Anlauf, um sich für ein großes internationales Fußballturnier zu qualifizieren. Gegen den vermeintlichen Underdog (Nr. 121 der Fifa-Weltrangliste) wollte das ÖFB-Team einen guten Start hinlegen und die weiße Weste (3 Siege, 1 Unentschieden) gegen die Aseris bewahren.

Ausgeglichene Anfangsphase und ein Gegner mit viel Selbstvertrauen

Die letzten fünf Spiele konnte unser Gegner allesamt gewinnen und dieses Selbstvertrauen war auch auf dem Platz spürbar. In einer ausgeglichen und umkämpften Anfangsphase ließen die Gäste immer wieder ihre Spielstärke aufblitzen und strahlten damit auch Gefahr aus. Die Österreicher taten sich lange Zeit schwer ein Übergewicht zu bekommen – die erste gute Möglichkeit auch erst in der 16. Minute, als Gregoritsch nach schöner Vorarbeit von Wöber knapp scheiterte.

Trainer Ralf Rangnick, welcher heute unter anderem auf Alaba und Arnautovic verzichten musste, beorderte seine Mannschaft weiter nach vorne und das zeigte Wirkung. Manu-Legionär Sabitzer scheiterte nach rund 20 Minuten mit einem Abschluss aus gut 20 Metern nur knapp und wieder nur zwei Minuten später ließ Gregoritsch einen echten „Sitzer“ aus kurzer Distanz liegen – die Schlinge zog sich aber immer enger.

Doppelschlag durch Sabitzer und Gregoritsch

Aserbeidschan konnte kaum mehr für Entlastung sorgen und nach knapp einer halben Stunde platze dann endlich der Knoten! Zuerst markierte der stark aufspielende Sabitzer, nach Vorarbeit von Wimmer und Baumgartner, mit seinem 30.Treffer für das Nationalteam die wichtige 1:0 Führung. Nur eine Minute später legte Gregoritsch, der sich den Ball auch selbst erkämpfte, mit dem 2:0 nach – eine starke Einzelleistung und damit war der Funke auch endgültig auf das Linzer Publikum übergesprungen.

Kurz vor der Pause konnte sich dann auch unser Keeper Heinz Lindner bei einem Abschluss von Sheydaev auszeichnen – die bis dahin beste Gelegenheit für die Aserbaidschan und wenig später ging es dann auch mit viel Applaus in die Kabinen.

Doppelpack Sabitzer und wenig später ein Gegentreffer aus dem Nichts

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit konnten die Österreicher komplett überzeugen. Sabitzer scheiterte zunächst in der 47. Minute nach einem „Stangler“ von der linken Seite am Außennetz, ehe er dann in der 50. Minute seinen Doppelpack aus einem direkt verwandelten Freistoß – Marke Weltklasse – zum 3:0 schnürte.

Ball und Gegner wurde laufen gelassen, doch dann praktisch aus dem Nichts – in der 64. Minute – der Gegentreffer durch Kapitän Makhmudov, welcher über die linke Seite enteilt war und Keeper Lindner im „Eins gegen Eins“ keine Chance ließ. Doch die Rot-Weiß-Roten ließen sich davon überhaupt nicht beeindrucken und hatten wenige Minuten später schon die richtige Antwort parat. Nach einem Eckball von Sabitzer war Baumgartner per Kopf zur Stelle und stellte auf 4:1.

Die Messe war damit in der Lizner Raiffeisen Arena gelesen! Unser Nationalteam ließ in weiterer Folge nichts mehr anbrennen und holte zum Auftakt in die EM-Qualifikation dank eines 4:1 Efolgs gegen Aserbaidschan die ersten drei Punkte!

Österreich - Aserbaidschan 4:1 (2:0)

Freitag, 24. März 2023, 20:45 Uhr, Raiffeisen Arena, Zuschauer: 17.000, Schiedsrichter: Bartosz Frankowski

Österreich (4-4-2): Lindner; Mwene, Danso, Trauner (Ulmer, 74.), Wöber (Posch, 34.); Wimmer (Kainz, 69.), Laimer, Seiwald, Sabitzer (K) (Ljubicic, 74.); Baumgartner, Gregoritsch (Adamu, 68.) Trainer: Ralf Rangnick

Aserbaidschan (4-2-3-1): Imanov; Cafarquilyev (Aliev, 46.), Hasanalizade (Krivotsyuk, 46.), Mustafazda, Haghverdi; Almeida (Isayev, 77.), Israfilov (Camalov, 60.); Sheydaev, Makhmudov (K), Kökcü (Alasgarov, 46.); Dadasov Trainer: Giovanni De Biasi

Torfolge: 1:0 Sabitzer (27.), 2:0 Gregoritsch (29.), 3:0 Sabitzer (50.), 3:1 Makhmudov (64.), 4:1 Baumgartner (69.)

Gelbe Karten: Wöber (15.), Cafarquliyev (32.), Makhmudov (45.), Almeida (45+3), Israfilov (50.), Dadasov (81.)

Zum Live-Ticker Österreich - Aserbaidschan

Fotocredit: Harald Dostal / www.sport-bilder.at