Das U21-Nationalteam (JG 2002) bleibt weiter ungeschlagen. Gegen Polen kommt die Auswahl von Teamchef Werner Gergoritsch zu einem torlosen Unentschieden.





Bewährte Startelf und viele Zweikämpfe in der Anfangsphase

Gregoritsch vertraut in der Startaufstellung überwiegend seinem bewährten Personal. Mit Dijon Kameri steht nur ein Neuling in der Startaufstellung. Die Partie wird im gesamten ersten Durchgang von vielen Zweikämpfen dominiert. In der fünften Minute nähert sich das ÖFB-Team erstmals an das polnische Tor an, doch ein Veratschnig-Schuss wird vom Goalie über die Querlatte gelenkt.



In der 10. Minute klopfen auch die Polen erstmals an, doch Baidoo blockt den Abschluss stark ab. Der schönste Angriff vor der Pause gehört Österreich. Nach einem Corner schalten die ÖFB-Talente schnell um. Kameri schickt Zimmermann auf die Reise, der nimmt Bischof im Zentrum mit. Der Mittelstürmer verzögert geschickt, legt ab auf Manuel Polster, doch dessen Direktschuss geht über das Tor (35.).

Chancen hüben wie drüben und Keeper Scherf pariert Elfer

Der zu Pause eingetauschte Justin Forst prüft den polnischen Goalie, der schnell abtaucht. Im Anschluss rettet ein Verteidiger gerade noch vor dem einschussbereiten Zimmermann (56.). Und auch der ebenfalls eingewechselte Elias Scherf kann sich bald auszeichnen. Nach einem umstrittenen Elfmeterpfiff ist er auf dem Posten und pariert den Versuch von Filip Szymczak (59.). Wenig später vergibt Zimmermann die größte Möglichkeit für Österreich. Forst geht bis zur Grundlinie, legt zurück auf den heranstürmenden Zimmermann, doch dessen Abschluss geht zu zentral genau auf den Goalie (65.).



In den letzten zwanzig Minuten sind dann die Temperaturen und die vielen Wechsel auf beiden Seiten spürbar. Die Partie bleibt zwar bis zum Ende umkämpft, doch gefährlich wird keine der beiden Mannschaften mehr. So bleibt das U21-Team weiterhin ungeschlagen, muss sich aber mit dem dritten Remis in Folge zufrieden geben.



Zum Abschluss des Lehrgangs trifft das U21-Team am Montag (13:30 Uhr) auf die Republik Moldau.

Stimmen zum Match:

Teamchef Werner Gregoritsch: "Es war das erwartet schwere Spiel, Polen war uns in der ersten Halbzeit überlegen, da sind wir gar nicht in das Spiel gekommen. Nach der Pause haben wir es viel besser gemacht, sind auch zu guten Möglichkeiten gekommen. Am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden. Wir haben eine schöne Serie gestartet, aber wir müssen anfangen Tore zu schießen. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, bevor es in die Quali geht."



Elias Scherf: "Ich bin froh, dass ich dem Team heute mit dem gehaltenen Elfmeter helfen konnte. Ich habe einfach intuitiv reagiert. Nachdem ich schon zwei Elfmeter im U21-Team nicht halten konnte, wurde es jetzt einfach Zeit. Wir haben uns das Unentschieden in der zweiten Halbzeit verdient."



Dijon Kameri: "Wir hatten in der ersten Halbzeit wirklich Probleme, sind nicht so in die Zweikämpfe gekommen. Nach der Pause haben wir es besser gemacht, hatten mehr Ballbesitz und hätten mit etwas Glück die Partie auch noch gewinnen können. Gegen Moldau müssen wir den gleichen Kampfgeist an den Tag legen und konkreter in Richtung Tor sein."



Freundschaftliches Länderspiel

Polen vs. Österreich 0:0



Polen: Bieszczad - Mosor, Peda, Pingot, Kludka - J. Bieganski, Legowski, Marchwinski, Szmyt - Szymczak, Rakoczy



Österreich: N. Polster (46. Scherf) - Baidoo (85. Riegler), Querfeld, Estrada - M. Polster (66. Kreiker), Braunöder (K) (66. Omic), Kanuric (75. Fallmann), Veratschnig (66. Oswald) - Zimmermann, Bischof (46. Forst), Kameri (85. Lang)

