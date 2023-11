Nach vier Runden fehlt den noch unbesiegten Jungbullen des FC Salzburg in der UEFA Youth League nicht mehr viel auf einen Platz in der K.-o.-Phase. Als Tabellenführer mit derzeit drei Punkten Vorsprung auf Benfica Lissabon stehen die Chancen sogar gut, die Gruppe als Erster abzuschließen und somit die Zwischenrunde zu überspringen! Bereits ein Remis an diesem Mittwoch, den 29. November, gegen das drittplatzierte Real Sociedad (vier Punkte Rückstand) würde dem Cinel-Kollektiv reichen, um international im wichtigsten europäischen Nachwuchsbewerb zu überwintern. Angepfiffen wird die Partie um 14 Uhr.

Wollen hochhinaus und in die K.o.-Phase der Youth League kommen: Adam Daghim und die Salzburger Jungbullen. Der 18-jährige Däne empfahl sich mit seinem Triplepack am vergangenen Samstag beim 6:1-Kantersieg in Lafnitz für "höhere Aufgaben".

„Uns erwartet spielstarker und variabler Gegner, vor allem im Spiel mit dem Ball"

Beim letzten Duell mit den Basken Anfang Oktober in der Red Bull Fußball Akademie drehten die Salzburger nach 1:1-Pausenstand im zweiten Durchgang so richtig auf und sicherten sich mit vier weiteren Treffern den wichtigen 5:2-Heimsieg. Mit einer ähnlich guten Leistung sollen diese Woche auf dem Instalaciones Deportivas Zubieta XXI-Gelände abermals drei Punkte her! Geleitet wird die Begegnung vom belgischen Referee Lothar D'hondt.

Trainer Onur Cinel: „Im Hinspiel in der Akademie haben wir gegen Real Sociedad eine super Partie abgeliefert und am Ende verdient gewonnen. Das wollen wir nun in San Sebastian bestätigen. Uns erwartet dabei ein spielstarker und variabler Gegner, vor allem im Spiel mit dem Ball. Das bedeutet für uns wiederum, dass wir gegen den Ball intensiv und aggressiv spielen müssen, um am Mittwoch erfolgreich zu sein.“

Die UEFA Youth League im RBS-TV-Livestream

Die Partie gegen die U19-Auswahl von Real Sociedad wird auf redbullsalzburg.at bzw. in der FC RBS-App im kostenlosen Livestream übertragen.

Alle Ergebnisse & Termine der Gruppenphase

SPIELTAG 1: Mi, 20. September 2023, 14:00 Uhr (MESZ)

Benfica Lissabon vs. FC Salzburg 1:1 (0:0), Futebol Campus Seixal

SPIELTAG 2: Di, 03. Oktober 2023, 14:00 Uhr

FC Salzburg vs. Real Sociedad 5:2 (1:1), Akademie Salzburg

SPIELTAG 3: Di, 24. Oktober 2023, 14:00 Uhr

Inter Mailand vs. FC Salzburg 2:3 (0:2), Youth Development Training Center

SPIELTAG 4: Mi, 08. November 2023, 14:30 Uhr

FC Salzburg vs. Inter Mailand 1:1 (0:0), Akademie Salzburg

SPIELTAG 5: Mi, 29. November 2023, 14:00 Uhr

Real Sociedad vs. FC Salzburg, Instalaciones Deportivas Zubieta XXI

SPIELTAG 6: Di, 12. Dezember 2023, 14:30 Uhr

FC Salzburg vs. Benfica Lissabon, Akademie Salzburg

Fotocredit: FC Liefering via Getty