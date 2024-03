Happy Birthday, Toni Polster! Der ehemalige Weltklasse-Torjäger wird heute 60 Jahre und genießt nachwievor Kultstatus bei seinen früheren Stationen VfL Borussia Mönchengladbach und 1. FC Köln (lieferten gestern in der Bundesliga zu Tonis Ehren ein "Torfestival" beim 3:3) und natürlich seinem Jugend- und Herzensverein Austria Wien. Die Veilchen greifen heute nach dem letzten Strohhalm, um mit einem Heimsieg über die WSG Tirol (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) und Schützenhilfe von den anderen Plätzen doch noch die Meistergruppe-Teilnahme zu schaffen. Was für Toni sicher ein zusätzliches Geburtstagsgeschenk wäre...

Toni Polster, seit mittlerweile zehn Jahren en suite Trainer von Ost-Regionalligist Wiener Viktoria (davor bereits von Juni 2011 bis Juni 2013), im Gespräch mit Ligaportal.

Toni ließ es "polstern"

Toni Polsters Erfolge als aktiver Fußballer sind herausragend und es würde hier den Rahmen sprengen, seine Vita aufzuzählen.

Nur so viel in kompromierter Form:

Gewinner des "Bronzenen Schuh" für Europas drittbesten Torjäger 1986.

Bester Austria-Torschütze einer Saison (1986/87 mit 39 Treffern) und bester Austria-Torschütze aller Zeiten (120 Treffer).

Mitglied der Jahrhundert-Elf von FK Austria Wien.

6. bei der Wahl zum Jahrhundertfußballer in Österreich.

95 Länderspiele für Österreich (offiziell 44 Tore)

2 Mal Fußballer des Jahres in Österreich (1986 und 1997)

Toni Polster und seine Wiener Austria, bei der die Weltkarriere für den Ausnahmetorjäger begann

Foto: IMAGO/Schroetter/IMAGO/Schroetter/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/EXPA/Schroetter

Drei Mal Österreichischer Meister mit Austria Wien

3 Mal Torschützenkönig en suite in der österreichischen Bundesliga für FK Austria Wien (84/85 = 26 Tore; 85/86 = 33 Tore und 86/87 = 39 Tore).

3 Mal Österreichischer Meister en suite mit FK Austria Wien (1984, 1985 und 1986).

1 Mal ÖFB-Cup-Sieger (damit Double-Gewinner) mit FK Austria Wien (1986)

90 Tore in 181 Spielen in der Deutschen Bundesliga für 1. FC Köln und VfL Borussia Mönchengladbach

83 Tore in 171 Spielen in der spanischen Primera Division für Rayo Vallecano, CD Logroñés und FC Sevilla

122 Tore in 158 Spielen in der Österreichischen Bundesliga für FK Austria Wien (120 in 146) und FC Salzburg (2 in 12).

9 Tore in 27 Spielen in der Serie A für den FC Turin