Das Do-or-die-Aufeinandertreffen mit Frankreichs Aushängeschild Nantes ist eines, bei dem sich die Teams auf Augenhöhe begegnen. Unterm Strich entscheidet ein Konter der Franzosen über UEFA Youth League-Sieg und -Niederlage. Nach dem so starken Herbst ziehen die Salzburger in der Runde der letzten 16 den Kürzeren.

Spielbericht

Die Umschaltsituationen der Westfranzosen sorgten in der Red Bull Fußball Akademie stets für Gefahrenmomente: Mafoumbi lancierte einen Konter, Gomes finalisierte im Nachschuss (19.). Die Partie blieb auch in weiterer Folge hochtourig: Zeteny Jano zirkelte einen Freistoß um Nuancen am Ziel vorbei, Mafoumbi jagte einen „Sitzer“ frei stehend an die Querlatte.

Nach dem Seitenwechsel ebbte die Anzahl der französischen Gegenangriffe ab. Oliver Lukic per Solo, Gaoussou Diakite via Dropkick und ein abschließender Stangenschuss von Angreifer Adam Daghim – das Gäste-Tor schien nicht zuletzt aufgrund der solidarischen Abwehrarbeit der „Kanarienvögel“ vernagelt gewesen zu sein. So mussten die Jungbullen im Achtelfinale der UEFA Youth League die Segel streichen.

Statements

Onur Cinel: „Wir sind natürlich alle sehr enttäuscht, weil nach dem Spielverlauf die Niederlage nicht wirklich zwingend war. Was die Torchancen angeht, war es sicherlich eine ausgeglichene Partie und wir können definitiv noch zwingender sein, als wir es heute waren. In den letzten zehn Minuten sind wir noch mal richtig gefährlich geworden und hätten uns ein Tor verdient – diesen Druck aus der Schlussphase hätten wir uns schon früher gewünscht. Nach einer tollen Gruppenphase ist auch viel Stolz dabei, aktuell überwiegt aber natürlich noch die Enttäuschung.“

Salko Hamzic: „Man ist natürlich einfach enttäuscht, wir wollten hier unbedingt weiterkommen. Wir haben eine extrem starke Gruppenphase gespielt, heute hat dann leider nicht alles geklappt. Nantes stand meistens sehr tief drinnen, was es auch schwierig gemacht hat. Wir haben auf jeden Fall gekämpft, haben uns in diesem Bewerb gut weiterentwickelt und sind als Team zusammengewachsen. Wir behalten den Kopf oben und blicken nach vorne.“

Daten & Fakten

Aufstellung: Hamzic – Atiabou, Schuster, Mellberg, Schablas – Sulzbacher, Trummer, Jano, Paumgartner – Verhounig, Daghim

Wechsel: Zikovic für Schuster (46.), Lukic für Paumgartner (46.), Diakite für Jano (61.), Fernandes-Neto für Sulzbacher (75.), Brandtner für Mellberg (81.)

Gelbe Karten: Schuster (36./Foul), Zikovic (79./Foul), Trummer (87./Foul)

Zuschauer: 425

Schiedsrichter: Mohammad Usman Aslam (NOR)

Foto: RBS