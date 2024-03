So hat sich das U17-Nationalteam (JG 2007) den Start in die Heim-Eliterunde auf dem Weg zur UEFA U17 EURO 2024 vorgestellt. Die von Teamchef Martin Scherb betreute Auswahl feiert am Mittwoch einen verdienten 2:0-Sieg gegen Slowenien. Die Tore für das ÖFB-Team erzielen Florian Hangl (30.) und Oghenetejiri Adejenughure (62.).

Die ÖFB-Talente, die ohne ihren verletzten Kapitän Thomas Schandl antreten, starten mutig in die Partie. Bereits nach wenigen Sekunden kommt Thierry Fidjeu-Tazemeta zum ersten Abschluss, schießt aber vorbei. Noch keine fünf Minuten sind gespielt, da muss Tai Znuderl im Tor der Slowenen erstmals eingreifen. Er pariert den Versuch von Oliver Sorg (4.). Nach einem Freistoß von Ensar Music kommt die Scherb-Auswahl zur ersten richtig großen Chance. Magnus Dalpiaz kommt im Fünfmeterraum an die Kugel, aber Znuderl taucht blitzschnell ab und kratzt den Ball von der Linie (12.). ÖFB-Goalie Marcel Kurz ist wenig später erstmals gefordert, bleibt im Duell gegen David Pejicic aber Sieger (14.). Vorerst bleibt das aber der einzige Ausflug der Slowenen in die gegnerische Hälfte.

Österreich bleibt das aktivere und gefährlichere Team. Ensar Music (22.), Thierry Fidjeu-Tazemeta (26.) und Ilia Ivanschitz (29.) verfehlen aber das Ziel mit ihren Abschlüssen.

Nach einer halben Stunde ist der Bann aber gebrochen und die ÖFB-Youngsters gehen verdient in Führung. Und das durch ein echtes Traumtor. Florian Hangl bekommt auf der linken Seite den Ball, zieht nach innen und schlenzt die Kugel genau ins Kreuzeck (30.). Die Scherb-Auswahl bleibt am Drücker und drängt auf den zweiten Treffer. Innerhalb kurzer Zeit muss sich Znuderl gegen Fidjeu-Tazemeta (35.), Hangl (37.) und Adejenughure (38.) auszeichnen. Der slowenische Goalie verhindert in dieser Phase Schlimmeres für sein Team.

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich an der Tonart des Spiels nichts. Die Schützlinge von Martin Scherb bleiben das dominierende Team. Tai Znuderl verhindert weiterhin einen höheren Rückstand der Slowenen. In der 62. Minute ist er aber machtlos. Der eingetauschte Philipp Moizi bedient Oghenetejiri Adejenughure und Österreichs Nummer neun vollstreckt eiskalt und sorgt damit für die Vorentscheidung. Anschließend zeigen sich auch die Slowenen wieder in der Offensive, aber Niko Osterc zielt zu ungenau (66.). Auf der Gegenseite kommt Österreich durch Ensar Music zur nächsten Gelegenheit, die wieder Znuderl zunichte macht (69.).

Die Scherb-Auswahl tritt mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken noch Selbstbewusster auf, als zu Spielbeginn. Roka (69., 81), Hödl (72.), Adejenughure (78.) und Höller (84.) kommen zu weiteren Chancen. Ein dritter Treffer will zum Start in die Eliterunde aber nicht mehr gelingen.

Am Samstag steht für das U17-Nationalteam das zweite Spiel im Rahmen der Heim-Eliterunde auf dem Programm. Der Gegner dann heißt Norwegen.

Stimmen zum Match

Teamchef Martin Scherb: "Wir wissen ja, was die Burschen können, aber heute haben sie auch uns als Trainerteam noch einmal beeindruckt. Das war von Anfang bis Ende ein höchst seriöser und professioneller Auftritt. So einen Auftakt haben wir uns natürlich gewünscht. Das erste Spiel bei so einem Mini-Turnier ist immer ein Schlüsselmoment, aber das war richtig gut heute."

"Natürlich sind Ausfälle immer schmerzhaft, aber wir haben schon in der ersten Quali-Runde gezeigt, dass dieser Jahrgang und dieses Team in der Breite gut aufgestellt ist. Es ist uns gelungen, dass wir eine echte Einheit werden, wo jeder für den anderen arbeitet. Da möchte ich heute auch die Spieler hervorheben, die eingetauscht wurde, die haben sofort funktioniert und ihre Aufgaben erfüllt. Sonst wäre so ein Auftritt nicht möglich."

"Es war eine tolle Gesamtleistung des Teams. Offensiv und defensiv waren alle Spieler dabei, haben sich eingebracht, mitgeholfen und ihre Aufgaben erledigt. In vergangenen Spielen waren wir manchmal zu abhängig von Einzelaktionen, aber heute haben wir uns die Chancen wirklich schön herausgespielt, darauf können wir absolut aufbauen."

"Heute dürfen sich die Burschen freuen, das haben sie sich absolut verdient. Dann aber richten wir den Fokus sofort auf das schwere Spiel am Samstag gegen Norwegen. Wir dürfen jetzt nicht übermütig werden und glauben, dass wir nach der heutigen Leistung schon etwas erreicht haben. Wir haben uns in eine gute Ausgangslage gebracht und wollen am Samstag den zweiten Gruppenplatz absichern."

Eliterunde zur UEFA U17 EURO 2024

Slowenien vs. Österreich 0:2 (0:1)

Tore: Hangl (30.), Adejenughure (62.)

Slowenien: Znuderl - Kerin, Drobnic (K), Mesko - Zuzek (67. Weißbach), Sunta (79. Sabotic), Pejicic (67. Kramberger), Osterc - Kumer Celik - Podlesnik (67. Videnovic), Acimovic (46. Durmisi)

Österreich: Kurz - Sorg, Dalpiaz, Zabransky (K), Roka - Spalt, Music (79. Höller), Ivanschitz (79. Maybach) - Hangl (54. Moizi), Adejenughure, Fidjeu-Tazemeta (66. Hödl)