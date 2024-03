Österreich traf am heutigen Samstag im ersten Länderspiel des Jahres 2024 auswärts auf die Slowakei. Teamchef Ralf Rangnick bat sein Team in dieser Woche zu einem Trainingslager in Marbella, ehe am Freitag in die slowakische Hauptstadt Bratislava übersiedelt wurde. Das ÖFB-Team konnte beim letzten Länderspiel Mitte November Nachbar Deutschland vor eigenem Publikum mit 2:0 besiegen. Die Slowaken gewannen ihr letztes Länderspiel in Bosnien-Herzegowina mit 2:1. Das ÖFB Team gewinnt am Ende mit der Handbremse den Test gegen harmlose Slowaken mit 2:0.

Fast Lane für Christoph Baumgartner

Viele waren noch gar nicht auf den Plätzen, da gab es in Bratislava bereits das erste Highlight! Anstoß Österreich, Mega-Solo, Abschluss und bereits nach sieben Sekunden stellte Baumgartner auf 1:0 für unsere Nationalmannschaft – ein lupenreiner Weltrekord. Auch im weiteren Verlauf die Elf von Ralf Rangnick dank beherztem Pressing das bessere Team.

Die Gastgeber kamen dann in der 18. Minute zur ersten sehr guten Möglichkeit. Nach einem Freistoß sicherte sich Obert den zweiten Ball und scheiterte aus kurzer Distanz. Das Spiel wurde ungemütlicher und daran lag nicht nur das sehr windige Wetter. Die Slowaken hatten den frühen Gegentreffer herausgeschüttelt und waren nun deutlich gefährlicher. Doch auch unsere Elf kam weiterhin zu guten Möglichkeiten. In der 25. Minute köpfte Gyömber beim Klärungsversuch einer Hereingabe von der linken Seite an den eigenen Pfosten.

Gegen Ende der ersten Halbzeit wenige Highlights – die Partie ging in den Energiesparmodus und später mit der knappen Führung für uns in die Pause. Trainer Ralf Rangnick reagierte auf die überschaubare Leistung mit einem Dreifachwechsel, doch auch zu Beginn des zweiten Abschnitts tat sich die Partie sehr schwer. Gregoritsch mit einer Minichance in der 54. Minute, doch er belohnte sich in dieser Szene nicht selbst.

Viel Luft nach oben auch in der zweiten Halbzeit! Joker Weimann dann mit der Entscheidung.

Holprig, ruppig und viel Stückwerk – so in etwa konnte man die Situation auf dem Platz zusammenfassen. Sehr wenige zusammenhängende Aktionen auf beiden Seiten. Die Fußballästheten kamen jedenfalls nicht auf ihre Rechnung. In der Schlussphase dann aber doch noch einmal Grund zum jubeln und es war eine Co-Produktion zweier „Joker“! Schmid über die rechte Seite mit der Vorarbeit - Weimann war im Zentrum zur Stelle und stellte eiskalt auf 2:0.

Das ÖFB Team gewinnt am Ende mit der Handbremse den Test gegen harmlose Slowaken mit 2:0.

Slowakei – Österreich 0:2 (0:1)

Samstag, 23.03.2024 (18:00 Uhr), Stadion Tehelne Pole (Bratislava), SR: Tristin Farrugia Cann

Torfolge: 0:1 Baumgartner (1.), 0:2 Weimann (83.)

Gelbe Karten: Querfeld (8.)

SVK: Dubravka, Pekarik (Tomic, 63.), Gyömber, Obert, Hancko, Kucka (Benes, 63.), Lobotka, Duda, Suslov (Duris, 63.), Bozenik (Tupta, 75.), Haraslin (Mak, 83.)

AUT: Pentz, Mwene, Danso, Querfeld (Wöber, 46.), Lainer (Posch, 60.), Grillitsch (Schlager, 46.), Seiwald, Sabitzer, Baumgartner (Schmid, 71.), Laimer (Wimmer, 46.), Gregoritsch (Weimann, 71.)

Spielfilm im Liveticker

Foto: Harald Dostal / www.sport-bilder.at