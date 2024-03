Ganz wichtiger Sieg für das U19-Nationalteam (JG 2005)! Die von Teamchef Oliver Lederer betreute Auswahl gewinnt das zweite Spiel im Rahmen der Eliterunde auf dem Weg zur UEFA U19 EURO 2024 mit 2:0 (1:0) gegen Slowenien. Zum Spieler des Spiels wird dabei Liefering-Angreifer Tim Trummer, der beide Tore erzielt (31., 85.).

Die ÖFB-Talente starten schwungvoll in die Begegnung im Sportni Park von Lendava. In der vierten Minute versucht es David Puczka mit einem Freistoß, der zum ersten Corner geklärt wird. Die Slowenen, die mit einem überraschenden Remis gegen Spanien in die Eliterunde gestartet sind, versuchen den Spielfluss immer wieder durch kleine Fouls zu stören. Den nächsten Abschluss verzeichnet Florian Micheler, der aber sein Ziel verfehlt (18.). Lucas Macak gibt dann den ersten Schuss in Richtung ÖFB-Kasten ab, schießt jedoch ebenfalls vorbei (22.). Auf der Gegenseite pariert Tim Strasberger im Tor der Hausherren einen Schuss von Luca Pazourek (23.).

Nach einer halben Stunde nähert sich erstmals ÖFB-Angreifer Tim Trummer dem slowenischen Tor an, ist aber noch nicht erfolgreich. Das ändert sich nur wenige Augenblicke später. Micheler bedient Trummer und der stellt auf 1:0 für Österreich (31.). Mit der knappen Führung geht es in die Pause. Auch nach Wiederbeginn ändert sich am Charakter der Partie wenig. Die Slowenen versuchen, die ÖFB-Talente nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Der erste Abschluss im zweiten Durchgang hat trotzdem die Lederer-Auswahl. Diego Madritsch schießt vorbei (51.). Der Schuss von David Puczka wird von einem slowenischen Verteidiger abgeblockt (56.)

Zwei Minuten später hat das österreichische Team dann Glück. Dino Kojic trifft bei der ersten Offensivaktion der Slowenen nach der Pause nur Aluminium (58.). Der Schuss von Aldin Jakupovic bringt ÖFB-Kapitän Kenan Jusic nicht in Probleme (65.). Erneut ist es ein Bein eines slowenischen Verteidigers, das den Abschluss von Leon Grgic verhindert (68.). Für die Slowenen ist es erneut Kojic, der sein Glück probiert, aber auch sein Schuss findet nicht den Weg ins Tor (75.). Die ersatzgeschwächten Österreicher werfen alles rein, um sich nach der unglücklichen Auftaktniederlage gegen den Kosovo in der Eliterunde zurückzumelden. Benedict Scharner kommt zur nächsten Gelegenheit für die rot-weiß-roten Youngsters, aber auch er bleibt in der Situation glücklos (79.).

Für die Glücksmomente ist an diesem Nachmittag Tim Trummer verantwortlich. Madritsch leistet den Assist und der Lieferinger schnürt fünf Minuten vor dem Ende den Doppelpack. Mit seinem zweiten Treffer macht er alles klar und beschert der Lederer-Auswahl den so wichtigen Sieg. Jaka Cuber Potocnik prüft zwar noch einmal Kenan Jusic, doch der ist an diesem Tag nicht zu überwinden. Es bleibt beim 2:0-Erfolg des ÖFB-Teams. In der Tabelle liegt Spanien nach zwei Spielen mit vier Zählern auf dem ersten Platz. Österreich und der Kosovo liegen mit drei Punkten dahinter. Die Slowenen haben mit einem Punkt keine Chance mehr auf das Endrunden-Ticket.

Österreich hat am Dienstag gegen Spanien sein Endspiel um das EURO-Ticket.

Stimmen zum Match

Teamchef Oliver Lederer: "In der zweiten Halbzeit war es auf jeden Fall eine Energieleistung meiner Jungs. In der ersten Halbzeit haben wir es richtig gut gemacht, vor allem wenn man bedenkt, was auf dem Spiel stand. Das haben wir als Team super angenommen und gezeigt, dass wir unbedingt im Rennen um die EURO-Teilnahme bleiben wollen."

"Die Slowenen sind ein gutes Team, das nach der Pause bei der Heim-Eliterunde mit dem Rücken zur Wand stand. Sie haben eine gute Energie auf den Platz gebracht, aber wir haben uns nicht nervös machen lassen und haben es sehr gut wegverteidigt. Da hätte es uns in manchen Situationen gut getan, wenn wir etwas mehr Ruhe hinein gebracht hätten, aber wie schon gesagt, großes Lob an meine Mannschaft zu dieser Leistung."

"Das Team hat von Beginn an gezeigt, dass wir unbedingt dieses Finale gegen Spanien wollen, das haben wir uns erarbeitet und ich glaube auch verdient. Wenn wir als Staff dann sehen, wie sich die Jungs über den Sieg freuen, sind das die schönsten Momente überhaupt."

"Wir wissen, was da am Dienstag auf uns zukommt. Wo Spanien draufsteht, ist auch Spanien drin. Sie werden versuchen mit viel Ballbesitz und Dominanz aufzutreten. Wir wollen es ihnen so schwer wie möglich machen und dem Spiel unseren Stempel aufdrücken. Das traue ich uns auch zu. Wir wollen unbedingt weiterkommen, wollen noch als Team zusammenbleiben. Jetzt wartet die größtmögliche Herausforderung auf uns, aber genau dafür spielen wir Fußball. Es braucht einen riesigen Aufwand und vermutlich die beste Leistung, die wir als Nationalteam bisher erbringen mussten. Genau so gehen wir auch in das Spiel. Es kann für uns kein größeres Spiel geben."

Eliterunde zur UEFA U19 EURO 2024

Österreich vs. Slowenien 2:0 (1:0)

Tore: Trummer (31., 85.)

Österreich: Jusic (K) - Puczka, Milojevic, Schöller, Pazourek - Madritsch, Ibrahimoglu, Scharner (83. Lechner) - Grgic (83. Neumann), Micheler (62. Moswitzer), Trummer (90.+1)

Slowenien: Strasberger - Poredos (K) (83. Mlakar), Hempt, Malic, Hribar (64. Lorbek) - Macak (46. Jakupovic), Benkic (46. Bendra), Trdan, Topalovic (46. Kasalo), Kojic - Cuber Potocnik

Foto: RB Salzburg via Getty