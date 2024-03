Das U17-Nationalteam (JG 2007) hat das große Ziel erreicht! Die Auswahl von Teamchef Martin Scherb kommt im abschließenden Eliterunde-Match in der Ergo Arena Wiener Neustadt gegen die bereits qualifizierten Spanier zu einem 3:1-Sieg. Die Treffer für Österreich erzielen Thierry Fidjeu-Tazemeta (19.), Music (36.) und Moizi (Elfmeter/80.). Spanien war durch Hernandez in Führung gegangen (12.).

Dabei beginnt die Partie alles andere als optimal für die Scherb-Schützlinge. Bereits in der 12. Minute gelingt Spanien der Führungstreffer und sorgt kurzzeitig für Sorgen bei Österreichs Team. Juan Hernandez ist für die Iberer erfolgreich. Die ÖFB-Auswahl aber nicht geschockt und nur sieben Minuten nach dem Rückstand schlagen die rot-weiß-roten Youngsters zurück. Thierry Fidjeu-Tazemeta gelingt der so wichtige Treffer zum 1:1 (19.). Und fast gelingt der Doppelschlag, aber Oghenetejiri Adejenughure scheitert mit seinem Abschluss am Aluminium (21.).

In der Folge kommen beide Teams zu Chancen, um in Führung zu gehen, aber auch die Goalies beider Teams haben einen guten Tag erwischt und verhindern den Rückstand. Aber die Leistung der Scherb-Auswahl in der ersten Halbzeit ist sehr überzeugend und das ÖFB-Team belohnt sich noch vor der Pause. Jacob Peter Hödl bedient Ensar Music und dem Mann mit der Nummer zehn gelingt der viel umjubelte Treffer (36.). Damit ist die Tür zur EURO auf Zypern ganz weit offen.

Nach dem Seitenwechsel versuchen die Spanier wieder zu ihrer Dominanz zu finden, aber die ÖFB-Auswahl wirft alles rein was sie hat und verteidigt geschickt gegen die ballsicheren Gäste. In der Offensive setzen die Scherb-Schützlinge ihrerseits immer wieder Nadelstiche. Und in der Schlussphase sorgt Philipp Moizi endgültig für Jubelstürme in rot-weiß-rot. Er verwandelt einen Elfmeter in der 80. Minute sicher und sorgt damit für die Vorentscheidung. Mit dem Sieg sichert sich das ÖFB-Team nicht nur die Endrundenteilnahme, sondern auch Platz eins bei der Heim-Eliterunde in Wiener Neustadt.

Stimmen zum Match

Teamchef Martin Scherb: "Unglaubliche Leistung unseres Teams. Wir hatten viele Widerstände zu überwinden, vor allem, weil wichtige Spieler ausgefallen sind. Die Truppe hat so toll reagiert und unseren Matchplan, den wir gegenüber den anderen Spielen adaptiert haben, perfekt umgesetzt."

"Wir haben richtig diszipliniert verteidigt und immer wieder Nadelstiche gesetzt. Dass dann alle Konter auch zum Erfolg geführt haben, ist natürlich umso schöner. In der zweiten Halbzeit sind wir zwar etwas müde geworden, aber die Mannschaft hat es super drüber gebracht. Eine unglaubliche Performance, ich bin unglaublich stolz. Auch ein großes Lob an mein gesamtes Betreuerteam, das alles für diesen Erfolg getan hat."

"Jetzt feiern wir mit den Burschen, natürlich dem Alter angemessen und ab morgen denken wir an die EURO. Heute ist die Freude einfach riesengroß."

Eliterunde zur UEFA U17 EURO 2024

Österreich vs. Spanien 3:1 (2:1)

Tore: Fidjeu-Tazemeta (19.), Music (36.), Moizi (E/80.) bzw. Hernandez (12.)

Österreich: Kurz - Sorg, Spalt (K), Dalpiaz, Breinesberger (89. Pfluger), Roka - Music (90.+4 Mahiya), Fidjeu-Tazemeta (70. Hangl), Hödl (90.+4 Höller) - Moizi (90.+4), Adejenughure