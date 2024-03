Österreich empfing am heutigen Dienstag im zweiten freundschaftlichen Länderspiel des Jahres die Türkei. Im Wiener Ernst Happel Stadion wollte das ÖFB-Team nicht nur gegen einen EM-Teilnehmer testen, sondern auch gleich EM-Stimmung in Form vieler gegnerischer Fans simulieren. Zuletzt gewann unser Nationalteam am vergangenen Samstag einen Test in der Slowakei durch Treffer von Baumgartner und Weimann mit 2:0. Die Türkei, welche ihre EM-Qualigruppe als Erster absolvierte, verlor ihrerseits den Test gegen Ungarn mit 0:1. Dank einer beherzten Leistung deklassierten die Österreicher die Türkei mit 6:1. Michi Gregoritsch mit drei Toren "Man of the match"!

Erneut ein Blitzstart der Österreicher, doch die Türken konnten nach rund 20 Minuten ausgleichen

Und wie schon gegen die Slowakei, gelang den Österreichern auch heute ein wahrer Traumstart. Schmid eroberte in der zweiten Minute dank beherztem Pressing den Ball gut 20 Meter vor dem Tor – Baumgartner’s Schuss wurde noch pariert, doch gegen den zweiten Versuch von Schlager war Keeper Cakir machtlos und es stand 1:0. Die Türken konnten sich aber schnell abschütteln und so entwickelte sich eine spannende Partie mit Chancen auf beiden Seiten. In der siebten Minute scheiterte Aktürkoglu aus gut 18 Metern nur knapp. Es wurde etwas geboten im Happel-Oval. Aufregung in der 23. Minute, als Danso im Strafraum den Ball in einer Rettungstat mit der Hand berührte – Schiri Daniele Chiffi zeigte nach Überprüfung auf den Punkt und diese Chance ließ sich Inter-Legionär Calhanoglu nicht entgehen und stellte auf 1:1.

Auch im weiteren Verlauf blieb die Dynamik im Spiel sehr hoch. Immer wieder gefährliche Vorstöße beider Teams mit dem besseren Ende für die Österreicher kurz vor der Pause. Zunächst wurde Laimer gerade noch an einer guten Abschlussmöglichkeit gehindert und wenige Augenblicke später war dann Gregoritsch mit einem überlegten Schuss aus der zweiten Reihe treffsicher und bescherte uns die 2:1 Führung, was kurze Zeit später auch den Pausenstand bedeutete.

Gregoritsch-Festspiele im zweiten Durchgang besiegelten Schützenfest

Die zweite Halbzeit sollte dann so beginnen, wie die erste geendet hatte. Eckball Österreich in Minute 47 – Gregoritsch hatte keinen Gegenspieler und markierte per Kopf das 3:1. Die Elf von Ralf Rangnick agierte hellwach, wurde belohnt und machte munter weiter. Schmid verpasste in der 53. Minute zunächst nur knapp einen weiteren Treffer, ehe es in der 58. Minute einen Foulelfmeter für unsere Mannschaft gab. Gregoritsch legte sich den Ball zurecht und löste mit dem 4:1 seinen Dreierpack!

Mit den wenigen gefährlichen Vorstößen der Türken hatten die Österreicher kaum Probleme – die heutige Defensivleistung war sehr solide. Offensiv lief es ebenfalls wie am Schnürchen. In der 77. Minute erhöhte Baumgartner – wieder aus einem Foulelfmeter – auf 5:1. Die rund 39.000 Besucher im Stadion bekamen wirklich viel geboten und in der 95. Minute auch noch den Schlusspunkt durch Maxi Entrup, der nach Vorarbeit von Wimmer auf 6:1 stellte. Das war dann auch gleichzeitig der Endstand - die Österreicher setzen damit ein echtes Ausrufezeichen!

Österreich – Türkei 6:1 (2:1)

Dienstag, 26.03.2024 (20:30 Uhr), Ernst Happel Stadion (Wien), Z: 38.500, SR: Daniele Chiffi

Torfolge: 1:0 Schlager (2.), 1:1 Calhanoglu (25.), 2:1 Gregoritsch (44.), 3:1 Gregoritsch (48.), 4:1 Gregoritsch (59.), 5:1 Baumgartner (78.), 6:1 Entrup (95.)

Gelbe Karten: Calhanoglu (31.), Schlager (74.), Güler (74.), Posch (80.), Kökcü (80.)

AUT: Schlager; Posch, Danso (Daniliuc, 88.), Wöber, Mwene (Prass, 70.), Seiwald, Schlager, Laimer (Cham, 88.), Baumgartner (Wimmer, 82.), Schmid (Weimann, 81.), Gregoritsch (Entrup, 82.)

TUR: Cakir, Özkacar (Celik, 78.), Ayhan, Demiral, Müldpr, Calhanoglu (Yüksek, 87.), Özcan (Kökcü, 62.), Aktürkoglu (Yilmaz, 62.), Güler (Ömür, 78.), Kahveci (Akgün, 62.), Yildiz

Spielfilm im Liveticker

Foto: Harald Dostal / www.sport-bilder.at