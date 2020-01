Lasogga in Katar: "Ich lasse nicht den Schlendrian einziehen"

Details Mittwoch, 15. Januar 2020 10:45

Der langjährige Hamburger Bundesliga-Profi Pierre-Michel Lasogga sieht sich noch längst nicht auf der Zielgeraden seiner Fußball-Karriere. Der 28 Jahre alte Stürmer kann sich nach Ablauf seines Vertrages bis 2022 bei Al-Arabi in Katar auch die Rückkehr in eine europäische Liga vorstellen. Jetzt Fußballreise buchen!

Lasoggas Vertrag bei Al-Arabi läuft bis 2022

"Es gibt einige Spieler, die bewiesen haben, dass das möglich ist", sagte Lasogga der Sport Bild: "Die Voraussetzung ist, dass man an sich arbeitet und eben nicht nur das Leben genießt und sich auf die faule Haut legt."

Er lasse "nicht den Schlendrian einziehen" und denke noch lange nicht an ein Karriereende, sagte Lasogga, der bislang in sieben Spielen zwei Tore in der Stars League geschossen hat.

SID

