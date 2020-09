Der 1. FC Saarbrücken kehrt rechtzeitig zum Start der 3. Fußball-Liga überraschend in sein eigenes Stadion zurück. Wie der DFB-Pokal-Halbfinalist der Vorsaison mitteilte, darf er alle Heimspiele trotz Baustellenbetrieb im Ludwigspark austragen. Ursprünglich sollte die Genehmigung für den Spielbetrieb im Neubau erst im Dezember vorliegen, bis dahin hätten die Saarländer in das Stadion des FSV Frankfurt am Bornheimer Hang ausweichen müssen.

Saarbrücken spielt wieder im heimischen Ludwigspark

Für das erste Heimspiel am 26. September gegen Hansa Rostock sind sogar 900 Zuschauer zugelassen. Seit Beginn der Bauphase im Jahr 2016 hatte das Bundesliga-Gründungsmitglied im benachbarten Völklingen gespielt. Die dortige Arena erhielt nach dem Aufstieg aus der Regionalliga aber keine Drittligazulassung, sodass der FCS ohne Genehmigung für den Ludwigspark ins knapp 200 km entfernte Frankfurt hätte ausweichen müssen.

SID