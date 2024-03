Er ist seit vergangenen September beim österreichischen Bundesliga-Traditionsverein FK Austria Wien unter Vertrag (bis 30. Juni 2026), wurde von den Violetten bis Saisonende an den niederländischen Erstligisten und Aufsteiger Almere City Football Club, dem Team von Ex-SCR Altach-Trainer Alex Pastoor, ausgeliehen: Torhüter Samuel Sahin-Radlinger. Der nach einem 13-Minuten-Einsatz zuvor nun am Samstag sein Startelf-Debüt in der Eredivisie feierte. Beim 1:1 auswärts in Arnheim. Ligaportal sprach darüber mit dem 31-jährigen Rieder im "Give-me-five"-Interview (5 Fragen = 5 Antworten) und wie es weitergeht.

War bei seiner Startelf-Premiere in der niederländischen Eredivisie nur einmal und erst kurz vor Spielende zu bezwingen: Samuel Sahin-Radlinger, der bei seinem "Kaltstart" nach monatelang fehlender Meisterschaftsspiel-Praxis vor stattlicher Kulisse der große und sichere Rückhalt der Pastoor-Elf war.

"Habe der Mannschaft eine gewisse Ruhe und Sicherheit ausstrahlen können"

Ligaportal: Hallo Samuel! Die "Brücke von Arnheim" ist ein Film-Klassiker, fußballerisch betrachtet bedeutet für dich Arnheim die Brücke zum Startelf-Debüt in der niederländischen Eredivisie. Vor fast 20.000 Zuschauern hast du mit Almere City FC nach 1:0-Führung am Ende 1:1 bei Vitesse gespielt. Der Gegentreffer fiel erst in der 87. Minute. Wie war deine Gefühlsgemenge-Lage beim ersten Match in der holländischen Beletage und wie fällt selbstkritisch Dein Leistungs-Feedback aus?

Samuel Sahin-Radlinger (Almere City FC): Ich habe mich von Beginn an richtig wohlgefühlt und war von der ersten Sekunde an zu 100 Prozent in der Partie. Ich habe der Mannschaft eine gewisse Ruhe und Sicherheit ausstrahlen können. Es von mir eine sehr gute Leistung. Ich habe auch Lob von allen Seiten bekommen und der Mannschaft mit einigen Paraden helfen können.

Natürlich war es dann bitter, dass wir so spät noch den Ausgleich gekriegt haben. Man muss dazusagen, dass vor allem die letzten 15-20 Minuten von Vitesse sehr viel Druck zu spüren war. Vor allem durch den Torschützen (Anm.: Anis Hadj Moussa), der ein überragendes Spiel gemacht hat. Er hat unsere Verteidigung und auch mich wirklich auf Trab gehalten über das gesamte Spiel.

Aufgrund der letzen 20-30 Minuten war das auch der verdiente Ausgleich von ihnen. Natürlich war es für uns in dem Moment sehr bitter und auch für mich. Ich mir in meiner ersten Partie drei Punkte und einen clean sheet gewünscht, aber das Gesamt-Resümee meiner Leistung war sehr, sehr positiv. Deswegen bin ich auch sehr hapyy darüber.

Ligaportal: Nach dem Duell beim abstiegsbedrohten Arnheim geht es nach der länderspielbedingten Ligapause für Almere City weiter gegen die nächsten beiden Kellerkinder. Wie weit sind da deine Einsatzchancen bzw. wie lang dürfte Nordin Bakker, der bis zu seiner Verletzung alle Meisterschaftsspiele absolvierte, ausfallen?

Samuel Sahin-Radlinger (Almere City FC): Wenn ich Vitesse noch dazu nehme, haben wir die drei Letzten in der Tabelle hintereinander. Das sind für uns drei enorm wichtige Spiele. Wenn wir die nächsten beiden da auch noch positiv bestreiten, dann schaut es sehr gut aus, dass wir nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben werden.

Ich werde sicherlich die nächsten beiden Spiele noch absolvieren dürfen. Bei Bakker schaut es im Moment so aus, dass die Verletzung vier bis sechs Wochen dauern wird. Bei einer muskulären Geschichte kann man das Ganze nie so richtig einschätzen. Ich denke, dass ich auf jeden Fall noch zwei, drei Spiele machen kann. Es sind auch sehr wichtige Spiele und deswegen freue ich mich auch schon sehr darauf.

"Alles andere wäre für den Verein, der sehr bodenständig ist, zu hoch gegriffen"

Ligaportal: Ihr habt acht Runden vor Saisonende als Tabellenzwölfter (30) mit acht Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze ein gutes Polster und könnt im bevorstehenden Heimspiel gegen Schlusslicht FC Volendam und dann auswärts beim drittletzten RKC Waalwijk in punkto Klassenerhalt einen großen Schritt machen. Wie siehst du die Konstellation und wie lauten neben dem Klassenerhalt eventuell Ziele darüberhinaus?

Samuel Sahin-Radlinger (Almere City FC): Ja, das kann ein ganz großer Schritt werden Richtung Klassenerhalt. Bei uns gibt es nur ein ganz klares Ziel und das ist die Liga zu erhalten. Alles andere wäre für den Verein, der sehr bodenständig ist, zu hoch gegriffen, weil der Klub noch sehr klein ist in Holland. Er ist stetig am wachsen und die erste Saison in der Eredivisie. Deswegen gibt es da nur das eine ganz große Ziel: Klassenerhalt. Wenn wir da die nächsten beiden Spiele positiv bestreiten sind wir dem Ganzen sehr nahe.

Ligaportal: Und dann lässt sich vorzeitig bereits für die neue Saison planen, in der du ja wieder zu deinem Stammverein zurückkehrst, zu Austria Wien. In unserem Interview im Jänner hast du vom permanenten Austausch mit Tormanntrainer Udo Siebenhandl und Sportdirektor Manuel Ortlechner von den Veilchen gesprochen. Wie weit hat sich das jetzt gerade durch deine beiden Eredivisie-Einsätze intensiviert und was gibt es da Neues?

Samuel Sahin-Radlinger (Almere City FC): In der Hinsicht hat sich eigentlich noch gar nichts verändert. Natürlich habe ich heute sogar mit Udo Siebenhandl wieder Kontakt gehabt. Wir haben uns für die nächsten Tage ein Telefonat ausgemacht. Er hat natürlich auch mein Spiel verfolgt. Mehr gibt es jetzt aber auch noch nicht zu berichten. Es ist weiterhin so der Plan, dass ich dann zur neuen Saison beim Trainingsstart der Austria dabei bin.

"Bin fest überzeugt, dass Austria Conference League für neue Saison erreichen wird"

Ligaportal: Wie weit bleibt noch Zeit deinen Stammverein FK Austria Wien zu verfolgen und nachdem sie trotz einer Erfolgsserie denkbar knapp die Meistergruppe verpasst haben, was traust du ihnen zu in der Qualigruppe und auch in punkto BL-Europacup-Playoff zu?

Samuel Sahin-Radlinger (Almere City FC): Ich verfolge zur Zeit jedes Spiel von ihnen, wenn es geht. Die letzte Partie in Altach habe ich nicht ganz schauen können, weil wir dann selbst gespielt haben. Ich habe die erste Halbzeit etwas geschaut. Es war ja im Endeffekt ähnlich wie bei uns, lange geführt und dann noch am Ende den 1:1-Ausgleichstreffer kassiert. Aber wenn man sich generell die Spiele der letzten Wochen und Monate angeschaut hat, dann sind sie durchweg erfolgreich und spielen sehr guten Fußball.

Natürlich war es bitter, dass die Meistergruppe so knapp verpasst wurde. Aber ich denke, was man auch gemerkt hat, dass es sicherlich in der Qualigruppe möglich ist und auch das große Ziel sein sollte, sich für die Conference League zu qualifizieren. Das wünsche ich ihnen auch.

Natürlich wäre das cool für mich, wenn man im Sommer hinkommt und hat dann in der nächsten Saison die Conference League. Von daher wünsche ich ihnen nur das Beste und bin auch fest davon überzeugt, dass sie das erreichen werden."

Ligaportal: Danke, Samuel und weiter viel Erfolg.

Das Interview führte Ligaportal-Chefredakteur Herbert Pumann

Siehe auch:

Samuel Sahin-Radlinger bei Eredivisie-Einsatz 1 - seine Frau bei Winnetou 2

🐝 Almere City FC neemt een punt mee uit Gelderland. De ploeg speelt met 1-1 gelijk tegen Vitesse.



▶️ https://t.co/RuaaQV9P2c #AlmereCity #BetterTogether



Foto's Orange Pictures pic.twitter.com/OKbLgONKtL — Almere City FC (@AlmereCityFC) March 16, 2024

Fotocredit: IMAGO/ProShots