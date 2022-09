Auf unser ÖFB-Team wartete heute die zumindest auf dem Papier schwierigste Aufgabe dieser Nations-League-Gruppenphase. Unsere Mannschaft bekam es in Saint-Denis mit dem regierenden Weltmeister Frankreich zu tun, der aufgrund der Tabellensituation dringend einen Sieg benötigte. Trotz der Außenseiterrolle rechnet sich Teamchef Ralf Rangnick einiges aus, zumal den „Bleus“ schon im Juni in Wien ein 1:1 abgetrotzt wurde.

Trotz vieler hochkarätiger Ausfälle auf Seiten der Franzosen stand uns immer noch eine absolute Weltklasse-Elf gegenüber. Trainer Ralf Rangnick war sich deshalb vor dem Spiel schon klar: „Wir müssen eine überdurchschnittliche Leistung auf den Platz bringen, um gegen Frankreich bestehen zu können.“

Volle Attacke der Franzosen zu Beginn

Die Partie begann dann auch wie erwartet mit einem Sturmlauf der Franzosen und auch gleich mit einer Schrecksekunde. Nach rund 90 Sekunden traf Mbappe aus halblinker Position ins Tor, doch die Fahne des schwedischen Linienrichters ging sofort nach oben – Glück für die Österreicher, die sich generell in der Anfangsphase schwer taten in die Zweikämpfe zu kommen. Immer wieder wurden eroberte Bälle aufgrund mangelnder Anspielstationen zu schnell wieder weggeschenkt. Erst nach rund 20 Minuten konnten sich die Alüenländer aus der empfindlichen Powerplay-Situation befreien und selbst kleine Akzente nach vorne setzen. Zudem musste Didier Deschamps früh wechseln und hatte mit Kounde den nächsten Verletzten zu beklagen.

Österreich wehrte sich geschickt und hatte Pentz zwischen den Pfosten

Nach einem starken Angriff über Trimmel und Schlager kam Sabitzer in der 23. Minute zum ersten Abschluss für unsere Mannschaft. Es war ein Weckruf – aber für die Franzosen, welche ihrerseits nur wenige Augenblicke später über Mbappe und Griezmann zu einer Reihe von sehr guten Möglichkeiten kamen. Die Österreicher verteidigten aber weiterhin geschickt und konnten sich in der 36. Minute bei Keeper Patrick Pentz bedanken, der seinen Vorderleute mit zwei Weltklasse-Paraden im Gang die „0“ festhielt. Daran sollte sich auch bis zur Pause nichts ändern – die Hausherren bissen sich die Zähne aus und so ging die Partie torlos in die Kabine.

Mutiger Wiederbeginn und dann doch der Rückstand

Trainer Ralf Rangnick stellte in der Pause das System ein wenig um und das machte sich auf dem Rasen sofort bemerkbar. Seine Mannschaft zeigte sich offensiv mutiger und generell präsenter auf dem Platz – die großen Möglichkeiten hatten aber weiterhin die Franzosen. Clauss vergab in der 50. Minute beinahe schon sträflich, doch in der 56. Minute war es dann aber passiert. Nach einem kapitalen Stockfehler von Bayern-Legionär Sabitzer im Vorwärtsgang ging es schnell. Giroud mit dem Auge für Mbappe, der Superstar ließ gleich vier Österreicher aussteigen und stellte mit einem trockenen Abschluss auf 1:0 für die Franzosen.

Nach rund einer Stunde reagierte Rangnick und brachte mit Gregoritsch und Baumgartner frische offensive Kräfte, doch die Tore machten die anderen. Routinier Olivier Giroud markierte mit seinem 49. Treffer in der Nationalmannschaft in der 65. Minute das 2:0 per Kopf und gab damit eine Bewerbung für eine WM-Teilnahme im kommenden Winter ab.

Die sprichwörtliche Messe war im Grunde gelesen. 70.188 begeisterte Besucher im Stade de France sahen dann ein lockeres Auslaufen. Immer wieder ging die „Welle“ durch das weite Rund. Frankreich gewinnt am Ende verdient mit 2:0 gegen Österreich.

UEFA Nations League (Gruppe A), 5. Runde

Frankreich - Österreich 2:0 (0:0)

Donnerstag, 22.09.2022, 20:45 Uhr, Saint-Denis, Stade de France; 70.188 Zuschauer; SR: Andreas Ekberg

Torfolge: 1:0 Kylian Mbappe (56.), 2:0 Olivier Giroud (65.),

Gelbe Karte: 38. Weimann

FRA: Maignan; Kounde, Varane (K), Badiashile; Clauss, Tchouamendi, Fofana, Mendy; Griezmann, Giroud, Mbappe

AUT: Pentz; Wöber, Alaba (K), Lienhart, Trimmel; Weimann, Seiwald, Schlager, Sabitzer; Onisiwo, Arnautovic

Spiel-FILM im Ligaportal-LIVETICKER.

Fotocredit: SID