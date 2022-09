Österreichs Fußball-Nationalmannschaft kämpfte am heutigen Sonntag im Wiener Happel-Stadion gegen Kroatien gegen den Nations-League-Abstieg. Die ÖFB-Auswahl benötigte im letzten Gruppenspiel gegen den aktuellen Vizeweltmeister einen Sieg, sowie im Parallelmatch in Kopenhagen einen Punktgewinn von Dänemark gegen Frankreich, um in der höchsten Liga zu bleiben. Die Kroaten wiederum wären mit einem Erfolg Erster und damit im Final Four um den Nations-League-Titel.

Im Vergleich zur Frankreich-Pleite am vergangenen Donnerstag war die ÖFB-Startelf kaum wiederzuerkennen. In der Abwehrzentrale ersetzen Posch und Danso Lienhart und Wöber. Im Mittelfeld spielt Baumgartner anstelle von Weimann und für Onisiwo durfte Gregoritsch in der Sturmspitze ran.

Kalte Dusche und Gegenschlag in den ersten Minuten

In einer temporeichen und intensiven Anfangsphase gab es für unsere Mannschaft dann in der sechsten Minute gleich die kalte Dusche. Nach einem weiten Abschlag zog Vlasic über rechts wunderschön auf, nahm Modric mit und der Kapitän der Kroaten ließ Keeper Heinz Lindner keine Chance. Doch die schnelle Antwort der Österreicher ließ nur wenige Augenblicke auf sich warten. Sabitzer kam über die linke Seite an den Ball, sah Baumgartner im Strafraum und unser Hoffenheim-Legionär traf sehenswert per Kopf unhaltbar in die lange Ecke.

Es war also alles drinnen in diesem Spiel und untermalt wurde dieses von einer großartigen Kulisse! Bombenstimmung im Ernst Happel Stadion und dafür waren beide Fangruppen zuständig.

Österreich blieb giftig und hatte Chancen

Kroatien-Trainer Dalic musste in weiterer Folge personell früh reagieren. 40 Millionen Mann Brozovic (Inter Mailand) verletzte sich am Oberschenkel und musste nach gut einer Viertelstunde in der Kabine weiter behandelt werden. Generell blieben beide Mannschaften ihrem Motto treu und suchten den Weg nach vorne. Mit dementsprechend viel Tempo wurde die Partie weitergeführt und es gab Chancen. In der 23. Minute war es Arnautovic, der perfekt für Gregoritsch ablegte, der weiter in den Lauf von Baumgartner chippte und dieser dann nur haarscharf am Doppelpack vorbeischrammte.

Beflügelt durch die Führung der Dänen, drückte unsere Mannschaft weiter aufs Tempo. Die Kroaten hatten in dieser Phase des Spiels wenig entgegenzusetzen und zogen sich immer weiter zurück. Kurz vor der Pause dann noch die große Möglichkeit für Arnautovic, aber unser Jubilar (100. Länderspiel) brachte den Ball, nach herrlicher Vorarbeit von Schlager, nicht an Keeper Livakovic vorbei. Mit dem 1:1 ging es wenig später auch in die Kabinen.

Guter Start auch zu Beginn der zweiten Halbzeit

Trainer Ralf Rangnick hatte die richtigen Worte zur Pause gefunden. Seine Mannschaft kam hellwach zurück auf den Rasen und konnte dort anschließen, wo man aufgehört hatte – der Gegner wurde weiterhin stark unter Druck gesetzt. Nach rund einer Stunde gelang es den Kroaten dann aber wieder entscheidend am Spiel teilzunehmen. Unsere Defensive war aber stets auf Ballhöhe und die Tormöglichkeiten wurden weiterhin nur im Lager der Österreicher notiert. In der 64. Minute war es Gregoritsch, der Keeper Livakovic mit einem gefährlichen Kopfball prüfte.

Viele Wechsel, eine Systemumstellung und der eiskalte Doppelschlag der Kroaten

Mit dem einsetzenden Regen in Wien und einer von Trainer Rangnick durchgeführten Systemumstellung ging uns der Durchblick komplett verloren. Die routinierte kroatische Elf registrierte das sofort und übergoss uns zum zweiten Mal an diesem Abend mit einer kalten Dusche. Modric mit viel Tempo durch die Mitte, sah Perisic auf links, der brachte die Flanke ideal und der kurz zuvor eingewechselte Livaja traf per Kopf zum 2:1.

Jede Ordnung war bei unserer Mannschaft verloren gegangen und die Gäste konnten den Doppelschlag anbringen. Nach einem Eckball wurde Lovren komplett vergessen und der Legionär von Zenit St. Petersburg traf zum 3:1.

Es sollte auch die Entscheidung in diesem Spiel gewesen sein. Trotz aller Bemühungen kamen wir nicht mehr gefährlich in den Strafraum. Kroatien zog sich sehr weit zurück und brachte den 3:1 Endstand über die Zeit. Österreich steigt damit aus der höchsten Liga der Nations League ab und geht 2024 in der Liga B an den Start.

UEFA Nations League (Gruppe A), 6. Runde

Österreich - Kroatien 1:3 (1:1)

Sonntag, 25.09.2022, 20:45 Uhr, Wien, Ernst Happel Stadion; 45.800 Zuschauer; SR: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias

Torfolge: 0:1 Luca Modric (6.), 1:1 Christoph Baumgartner (9.), 1:2 Marko Livaja (69.), 1:3 Dejan Lovren (72.)

Gelbe Karte: 47. Perisic, 52. Sabitzer, 54. Posch, 59. Lovren

AUT: Lindner; Trimmel, Posch, Danso, Alaba (K); Baumgartner, Seiwald, Schlager, Sabitzer; Aurnautovic, Gregoritsch

CRO: Livakovic; Barisic, Gvardiol, Lovren, Stanisic; Kovacic, Modric (K), Brozovic; Perisic, Budimir, Blasic

Fotocredit: SID

