ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick nominierte seinen Kader für die Quali-Auftaktspiele (EM 2024 in Deutschland) vs. Aserbaidschan (Fr., 24. März) und Estland (Mo., 27. März, jeweils 20:45 Uhr). Beide Partien finden in der neuen Raiffeisen Arena in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz statt. Fehlen wird dem 64-jährigen Deutschen u.a. der gebürtige Linzer Xaver Schlager (RB Leipzig, verletzt). Während sich Paul Wanner (geb. in Dornbirn; Vater aus Deutschland, Mutter aus Österreich), 17-jähriges Talent des FC Bayern, vorerst für die U18 des DFB entschieden hat. Weitere ÖFB-Gruppengegner sind Belgien und Schweden.

David Alaba dabei - auch gebürtiger Linzer Gernot Trauner

Obwohl David Alaba (Real Madrid) seit Wochen an einer Oberschenkelblessuer laboriert und einen Rückschlag erlitten hatte, wurde der 30-jährige Wiener nominiert. Auch der zuletzt verletzte ÖFB-Rekordnationalspieler Marko Arnautovic ist dabei.

Mit SK Rapid-Goalie Niklas Hedl und Stürmer Mathias Honsak (SV Darmstadt 98, 2. Liga Deutschland) finden sich durchaus auch wieder überraschende Akteure im Kader für Linz. Auch der gebürtige Linzer Gernot Trauner ist dabei und dürfte sich besonders auf das neue Stadion in seiner Geburtsstadt freuen.

Außenverteidiger-Trio Trimmel, Lainer & Ulmer nicht nominiert

Der starke Rechtsverteidiger vom deutschen Bundesligisten VfL Borussia Mönchengladbach, der Ex-Salzburger Stefan Lainer, sowie die Routiniers Christopher Trimmel und RB Salzburg-Kapitän und -Linksverteidiger Andreas Ulmer (ja auch in Linz geboren) tauchen nicht im Kader auf. Dafür wieder SK Sturm-Mittelfeldmotor Alexander Prass, der im November im Test gegen Andorra (1:0) im ÖFB-Team debütierte.

Könnte in seinem neuen "Wohnzimmer" auf der Linzer Gugl für das ÖFB-Team in den Auftaktspielen zur Euro-Quali 2024 zum Einsatz kommmen: Alexander Schlager vom LASK, bei dem der 27-jährige Salzburger seit Juli 2017 unter Vertrag ist, die Athletiker allerdings im kommenden Sommer verlassen wird.

Folgende 25 Spieler befinden sich im ÖFB-Aufgebot:



TOR: Niklas HEDL (SK Rapid; 1 Länderspiel), Heinz LINDNER (FC Sion/SUI; 34), Alexander SCHLAGER (LASK; 7)



VERTEIDIGUNG: David ALABA (Real Madrid CF/ESP; 98/15 Tore), Jonas AUER (SK Rapid; 0), Kevin DANSO (RC Lens/FRA; 11/0), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 11/0), Phillipp MWENE (PSV Eindhoven/NED; 3/0), Stefan POSCH (FC Bologna/ITA; 20/1), Gernot TRAUNER (Feyenoord Rotterdam/NED; 9/1), Maximilian WÖBER (Leeds United FC/ENG; 13/0)



MITTELFELD: Christoph BAUMGARTNER (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 25/7), Mathias HONSAK (SV Darmstadt 98/GER; 0), Florian KAINZ (1. FC Köln/GER; 21/0), Konrad LAIMER (RB Leipzig/GER; 24/2), Dejan LJUBICIC (1. FC Köln/GER; 4/1), Alexander PRASS (SK Puntigamer Sturm Graz; 1/0), Marcel SABITZER (Manchester United/ENG; 68/12), Nicolas SEIWALD (FC Red Bull Salzburg; 10/0), Andreas WEIMANN (Bristol City/ENG; 21/1), Patrick WIMMER (VfL Wolfsburg/GER; 1/0)



STURM: Junior ADAMU (FC Red Bull Salzburg; 3/0), Marko ARNAUTOVIC (FC Bologna/ITA; 106/34), Michael GREGORITSCH (SC Freiburg/GER; 43/7), Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER; 20/1)



Auf Abruf:

Daniel BACHMANN (FC Watford/ENG; 13 Länderspiele), Martin FRAISL (Arminia Bielefeld/GER; 0), Patrick PENTZ (Bayer 04 Leverkusen/GER; 4 ); Flavius DANILIUC (US Salernitana/ITA; 0), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER; 5/0), Christoph KLARER (Fortuna Düsseldorf/GER; 0), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER; 38/2), Leopold QUERFELD (SK Rapid; 0), Christopher TRIMMEL (1. FC Union Berlin/GER; 25/1), Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg; 31/0); Muhammed CHAM (Clermont Foot/FRA; 1/0), Florian GRILLITSCH (Ajax Amsterdam/NED; 35/1), Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER; 3/0), Hannes WOLF (Borussia Mönchengladbach/GER; 0); Matthias SEIDL (FC Blau-Weiß Linz; 0), Oliver STRUNZ (SK Rapid; 0)





Unser Teamkader für die bevorstehenden beiden Quali-Auftakts-Spiele gegen Aserbaidschan am 24. März (präsentiert von BURGENLAND) sowie gegen Estland am 27. März (präsentiert von UNIQA). ⚽️❤️🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/DIxPOJR4pU — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) March 14, 2023

ÖFB-Spieltermine Euro-Quali 2024:

24.03.2023, 20:45 Uhr: Österreich vs. Aserbaidschan (Raiffeisen Arena, Linz)

27.03.2023, 20:45 Uhr: Österreich vs. Estland (Raiffeisen Arena, Linz)



17.06.2023, 20:45 Uhr: Belgien vs. Österreich

20.06.2023, 20:45 Uhr: Österreich vs. Schweden (Erns-Happel-Stadion oder Allianz Stadion, Wien)



12.09.2023, 20:45 Uhr: Schweden vs. Österreich



13.10.2023, 20:45 Uhr: Österreich vs. Belgien

16.10.2023, 18:00 Uhr: Aserbaidschan vs. Österreich



16.11.2023, 18:00 Uhr: Estland vs. Österreich

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at