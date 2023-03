Teamchef Werner Gregoritsch hat den Kader des ÖFB-U21-Teams (JG 2002) für den Lehrgang im türkischen Belek/Antalya und die beiden Länderspiele gegen Polen (Freitag, 24.03., 13:30 Uhr) und die Republik Moldau (Montag, 27.03., 13:30 Uhr) bekanntgegeben. Dabei vertraut er überwiegend Spielern, die bereits im vergangenen Herbst einmal im Aufgebot standen. Allerdings sind auch vier Neulinge dabei.

Justin Forst ist einer der vier Debütanten im Gregoritsch-Kader. Der 20-jährige Innsbrucker erzielte zuletzt mit einem sehenswerten Fallrückzieher seinen 2. BL-Treffer. Der Stürmer empfahl sich durch Top-Leistungen bei der WSG Tirol für das ÖFB-U21-Team.

"Findungsphase bis zur Quali optimal nutzen und variieren"

ÖFB-U-21-Teamchef Werner Gregoritsch: "Die Spieler haben sich das Vertrauen mit ihren Leistungen in den vier bisherigen Spielen erarbeitet. Wir haben uns gut präsentiert und sind noch ungeschlagen. Es wächst ein Team zusammen. Aber natürlich wollen wir die Findungsphase bis zur Quali optimal nutzen und variieren."

Mit Justin Forst (WSG Tirol), Dijon Kameri (FC Red Bull Salzburg), Luka Maric (SK Puntigamer Sturm Graz) und Tristan Osmani (FC Schalke 04) stehen auch vier Debütanten im Kader.

"Bin mir sicher, dass dies nicht Justins letzter Karriereschritt ist"

Justin Forst: „Ich bin stolz, erstmals den Sprung in den Kader der U21 geschafft zu haben und freu‘ mich schon riesig auf den Lehrgang in der Türkei. Das Nationalteam wird immer eine besondere Sache für mich sein.“

WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger: „Ich freu‘ mich für Justin, dass er in der Türkei mit dabei ist. Die Nominierung ist eine Bestätigung für seine Entwicklung und für die Arbeit unseres Trainerteams. Ich bin mir sicher, dass dies nicht sein letzter Karriereschritt ist.“

Lukas Wallner (FC Liefering) und Adis Jasic (RZ Pellets WAC) kehren in das Aufgebot zurück. "Für einen Teamchef ist es natürlich super, wenn er viele Spieler mit großem Potenzial zur Verfügung hat und wir haben viele ausgezeichnete Spieler. Es ist wieder sehr viel da, worauf wir aufbauen können", so der Teamchef.



Besonders in der Innenverteidigung würde es beinahe ein Überangebot an talentierten Spielern geben, wie er erklärt. Aber auch in der Offensive verfügt das U21-Team über verschiedene Optionen. "Wir lassen defensiv kaum etwas zu, haben in den bisherigen Spielen nur ein Gegentor aus dem Spiel bekommen und waren vorne sehr effizient. Die Balance stimmt aktuell sehr gut", sagt Gregoritsch.

Junge Spieler drängen sich auf



Die Leistungen seiner Spieler bei ihren Vereinen mache ihm besonders Freude, fährt er fort. "Braunöder und Querfeld sind bei ihren Vereinen schon länger nicht wegzudenken. Wenn ich dann sehe, wie sich ein Zimmermann seinen Platz erkämpft, wie Veratschnig, Omic und Jasic in einer schwierigen Situation beim WAC auftreten, dann freut mich das einfach für die Burschen", so Gregoritsch.



Neben den etablierten Kräften würden sich aber auch immer mehr jüngere Spieler aufdrängen: "Wir hatten im November mit Baidoo und Wels bereits zwei Spieler des Jahrgangs 2004 dabei. Dieses Mal mit Tristan Osmani sogar einen des Jahrgangs 2005. Man sieht ja auch in den Ligen, dass die Spieler immer jünger werden. Am Ende des Tages ist der entscheidende Faktor für die Einberufung immer die Qualität", erklärt er.



Zudem betont Gregoritsch die Bedeutung des im November erstmals veranstalteten Perspektivlehrgangs. Dort hätten die Spieler der jüngeren Jahrgänge absolut zu überzeugen gewusst, wie er schildert.



Vor dem Start in das Länderspieljahr stellt der Teamchef klar, was er sich von seinen Spielern erwartet: "Jeder muss seinen Teil zum Gesamten beitragen. Wir können nur erfolgreich sein, wenn wir ein funktionierendes Team sind."



Der U21-Kader im Überblick:



TOR: MARIC Luka (SK Puntigamer Sturm Graz; 0/0), POLSTER Nikolas (SK Vorwärts Steyr; 4/0), SCHERF Elias (SKU Ertl Glas Amstetten; 3/0)



ABWEHR: BAIDOO Samson (FC Red Bull Salzburg; 2/0), ESTRADA Pascal (NK Olimpija Ljubljana/SVN; 3/0), IBERTSBERGER Lukas (FC Liefering; 2/0), KOLLER Paul (GAK 1902; 1/0) QUERFELD Leopold (SK Rapid; 4/0), WALLNER Lukas (FC Liefering; 2/0)



MITTELFELD: BRAUNÖDER Matthias (FK Austria Wien; 8/1), DEMIR Yusuf (Galatasaray SK/TUR; 10/2), JASIC Adis (RZ Pellets WAC; 2/0), KAMERI Dijon (FC Red Bull Salzburg; 0/0), KANURIC Benjamin (Arminia Bielefeld/GER; 3/1), OMIC Ervin (RZ Pellets WAC; 4/0), OSMANI Tristan (FC Schalke 04/GER; 0/0), OSWALD Moritz (SK Rapid; 4/0), POLSTER Manuel (FK Austria Wien; 2/1), VERATSCHNIG Nikolas (RZ Pellets WAC; 4/0)



STURM: BISCHOF Noah (Cashpoint SCR Altach; 2/0), FORST Justin (WSG Tirol; 0/0), LANG Christoph (SV Guntamatic Ried; 2/1), ZIMMERMANN Bernhard (SK Rapid; 7/1)



Auf Abruf: Ballo Thierno (RZ Pellets WAC), Conde Sandali (FK Austria Wien), Fallmann Pascal (SK Rapid), Gattermayer Angelo (FC Flyeralarm Admira), Haider Gabriel (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Havel Elias (FC Liefering), Hofer Raphael (FC Liefering), Kreiker Dario (FK Austria Wien), Kronberger Luca (SV Guntamatic Ried), Mätzler Leo (FC Mohren Dornbirn 1913), Mischitz Samuel (Cashpoint SCR Altach), Smrcka Armand (FK Austria Wien), Spari Simon (FAC Wien), Sulzner Marco (First Vienna FC 1894), Vucic Romeo (FK Austria Wien), Wydra Philipp (SK Rapid), Zirngast Gabriel (LASK)



Freundschaftliche Länderspiele

Österreich - Polen: 24. März 2023, 13:30 Uhr, Mardan 2. Stadi, Antalya

Österreich - Rep. Moldau: 27. März 2023, 13:30 Uhr, Mardan 2. Stadi, Antalya

