Ist das bitter! Da finden nach langer Zeit mal wieder Länderspiele des ÖFB-A-Teams in Linz statt, doch wird im neuen "Fußball-Tempel" Raiffeisen Arena des LASK kein Spieler der Athletiker dabei sein. LASK-Kapitän und -Keeper Alexander Schlager war zwar nominiert von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, musste dem 63-jährigen Deutschen laut ÖFB-Aussendung allerdings krankheitsbedingt absagen, worauf der Ex-Austrianer Patrick Pentz nachnominiert wurde.

Alexander Schlager nicht in seinem neuen "Linzer Wohnzimmer" dabei

Das Nationalteam muss in den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Aserbaidschan (Fr., 24.03.) und Estland (Mo., 27.03.) auf Alexander Schlager verzichten. Der 27-jährige, gebürtige Salzburger, der den LASK im kommenden Sommer nach sechs Jahren verlassen wird, fällt kranheitsbedingt für den Quali-Auftakt in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz aus.

Für Schlager, der bisher 7 Einsätze im ÖFB-Team absolvierte, wird der Ex-Austria Wien-Torhüter Patrick Pentz (derzeit Bayer 04 Leverkusen) zum Nationalteam stoßen.

Wurde nachnominiert: Patrick Pentz, ehemals Austria Wien, inzwischen beim deutschen Bundesligisten Bayer Leverkusen, der heute den FC Bayern München empfängt - im Ligaportal-LIVETICKER ab 17:30 Uhr.

Rangnick-Team ab Montag in Oberösterreich

Das Nationalteam trifft am Montag in Windischgarsten zur Vorbereitung zusammen. Fehlen wird ja auch "Namensvetter" Schlager, Xaver. Das Leipziger Laufwunder fehlt verletzungsbedingt. Der 25-Jährige wurde ebenso in Linz geboren wie der 30-jährige Abwehrspieler Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam), der dabei sein wird...an früherer Wirkungsstätte auf der Linzer Gugl...der Ex-Abwehrchef und -Kapitän des LASK.

Fotocredit: Harald Dostal/FotoMedia