Es war auch der Wunsch von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, dass das mit Spannung erwartete EM-Qualifikations-Heimspiel gegen Schweden am Dienstag, 20. Juni 2023, in Wien-Hütteldorf im Allianz Stadion des SK Rapid ausgetragen wird statt - wie üblich - im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Doch wie die "Krone" weiß, wird daraus nichts. Grund seitens des SK Rapid: Nach der Saison 2022/2023 steht ein Umbau der Logen im Allianz Stadion an. Die Entscheidung gelte dem Vernehmen nach allerdings ausschließliche für dieses Match gegen die Skandinavier, mittelfristig können Kapitän David Alaba und Co. schon in Hütteldorf spielen.

„Unser wichtigstes Team braucht die bestmögliche Unterstützung“

In der "Krone" meint SK Rapids Präsidiums-Mitglied Michael Tojner: „Ich habe Teamchef Ralf Rangnick in einem persönlichen Gespräch versichert, dass ich mich auch weiterhin für Heimspiele Österreichs im Allianz-Stadion starkmachen werde. Denn unser wichtigstes Team braucht die bestmögliche Unterstützung.“

Archiv-Foto: GEPA/WienEnergie