Wie der ÖFB vermeldet hat vor dem Auftakt in die EM-QualifikationTeamchef Ralf Rangnick auf drei weitere Spieler zu verzichten. Neben Marko Arnautovic (FC Bologna) sagen auch Mathias Honsak (SV Darmstadt 98) und Philipp Lienhart (SC Freiburg) aufgrund muskulärer Beschwerden ab. Außerdem wird auch LASK-Keeper Alexander Schlager sowie RB-Leipzig-Mittelfeldspieler Xaver Schlager beim Länderspiel-Doppel in der neuen Raiffeisen Arena in Linz/Oberösterreich fehlen.

Für Trio wird Duo nachnominiert

Für das Trio Arnatoutovic, Honsak und Lienhart werden Romano Schmid (SV Werder Bremen) und Debütant Falvius Daniliuc (US Salernitana) nachnominiert.

Am Dienstag startet das Nationalteam in die Vorbereitungen für die beiden Länderspiele gegen Aserbaidschan (Freitag, 24.03.) und Estland (Montag, 27.03.) und lädt zum öffentlichen Training. Start ist um 15.30 Uhr am Trainingsplatz des Teamquartiers in Windischgarsten, Dilly – Das Nationalpark Resort.

👎 Schlager, Arnautovic, Honsak und Lienhart müssen beim EM-Quali-Doppel in Linz passen.



👍 Pentz, Schmid und Daniliuc rücken nach.



ℹ Mehr Infos ➡ https://t.co/bhbDTm50CW#GemeinsamÖsterreich pic.twitter.com/aOa4vNJiZ1 — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) March 20, 2023

Fotocredit: IMAGO/Pixsell