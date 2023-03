Wie der ÖFB in seiner Medien-Aussendung offiziell vermeldet, wird das Nationalteam das Heimspiel im Rahmen der EM-Qualifikation gegen Schweden am Dienstag, den 20. Juni 2023, im Wiener Ernst-Happel-Stadion absolvieren. Diese Entscheidung ist am Montag am Ende einer bereits erfolgten Fristverlängerung der Stadionnennung durch die UEFA gefallen. Siehe auch Bericht zuvor auf Ligaportal.

"Hoffen im Zuge weiterer Gespräche auf eine positive Lösung für künftige Nutzung"

Eine Austragung dieser so wichtigen Begegnung im Allianz-Stadion des SK Rapid konnte zu diesem Zeitpunkt trotz intensiver Bemühungen und zahlreicher konstruktiver Gespräche nicht realisiert werden, da die Heimstätte sowohl von der ADMIRAL Bundesliga-Mannschaft als auch von ADMIRAL 2. Ligist SK Rapid II genützt wird und gemäß der Auskunft der Hütteldorfer nach Saisonende angesichts der hohen Belastungen umfassende Instandsetzungsmaßnahmen am Rasen durchgeführt werden müssen.

Anknüpfend an den laufenden Dialog haben sich der ÖFB und der SK Rapid darauf verständigt, weiter in engem Austausch betreffend einer möglichen Austragung zukünftiger Länderspiele in Hütteldorf bleiben.



„Wir nehmen die Entscheidung zur Kenntnis und hoffen, im Zuge weiterer Gespräche eine positive Lösung für die künftige Nutzung des Stadions durch das Nationalteam erzielen zu können“, so Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.

Stellungnahme SK Rapid

Auch der SK Rapid äußerte sich zur Thematik um das begehrte Allianz-Stadion in Hütteldorf für ÖFB-Länderspiele und verkündet in seiner Klub-Aussendung:

"Nach zahlreichen internen Gesprächsrunden zum Thema der Austragung eines ÖFB-Länderspiels am 20. Juni im Allianz Stadion dürfen wir mitteilen, dass dieses nicht in Hütteldorf stattfinden wird. Derzeit und planmäßig auch kommende Saison wird die grün-weiße Heimstätte bekanntlich sowohl von der Profimannschaft als auch von SK Rapid II in der zweithöchsten heimischen Spielklasse genützt.

Ab Juni, der einzigen längeren spielfreien Zeit bis zur Winterpause, stehen daher zahlreiche Pflege- und Regenerationsmaßnahmen für den Rasen auf der Agenda, um beiden grün-weißen Teams möglichst beste Rahmenbedingungen für die Aufgaben in der Herbstsaison 2023 bieten zu können. Das letzte Liga-Heimspiel könnte in dieser Spielzeit erst am 11. Juni auf dem Programm stehen.



Wir danken den Verantwortlichen des ÖFB für die partnerschaftlichen und professionellen Gespräche und werden weiter in einem konstruktiven Dialog bleiben. Dem rot-weiß-roten Nationalteam wünschen wir selbstverständlich den größtmöglichen Erfolg für die Qualifikation zur UEFA EURO 2024 in Deutschland."

Archiv-Foto Ligaportal