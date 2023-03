Das ÖFB-U21-Nationalteam (JG 2002) ist am Montag im türkischen Belek angekommen und hat das dortige Teamcamp bezogen. Am Abend bittet Teamchef Werner Gregoritsch seine Auswahl zu einem ersten gemeinsamen Training.

Könnte vor dem nächsten Sprung stehen: Der 20-jährige Dario Kreiker, der im Herbst für Austria Wien auch bereits 3 Mal ADMIRAL-Bundesliga-Luft schnupperte und jetzt von Werner Gregoritsch ins ÖFB-U21-Team nachnominiert wurde, wo der Wiener Violette bisher einen Einsatz absolvierte.

Testspiele gegen Polen und Republik Moldau

Damit beginnt auch endgültig die Vorbereitung auf die im September startenden Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025. In der Türkei absolviert das ÖFB-Team Testspiele gegen Polen (24.03., 13:30 Uhr) und die Republik Moldau (27.03., 13:30 Uhr).

ÖFB-U21-Teamchef Werner Gregoritsch: "Zunächst einmal freut es mich, dass es endlich wieder los geht. Der letzte Lehrgang liegt nun ja doch bereits wieder einige Zeit zurück."



Nicht in das Teamcamp angereist sind die beiden Liefering-Verteidiger Lukas Wallner und Lukas Ibertsberger, Yusuf Demir (Galatasaray), sowie Adis Jasic (RZ Pellets WAC). Gregoritsch hat dafür Pascal Fallmann (SK Rapid), Dario Kreiker (FK Austria Wien), Gabriel Zirngast (LASK) und David Riegler (SKN St. Pölten) nachnominiert. Fallmann, Zirngast und Kreiker gehörten bereits im Herbst zum Aufgebot. Riegler wurde erstmals in das U21-Team berufen und ist nach Dijon Kameri, Tristan Osmani, Luka Maric und Justin Forst der fünfte Debütant im Kader.



Der Teamchef ist überzeugt von seinem Aufgebot: "Wir haben wieder einige neue Spieler dabei, von denen wir uns als Trainerteam in der täglichen Arbeit einen Eindruck machen wollen. Wichtig ist, dass wir im September ein Team geformt haben, das gemeinsam erfolgreich sein kann. Dafür wollen wir hier in der Türkei den Grundstein legen."

"Können nur als verschworene Einheit erfolgreich sein"

Die Zeit bis zur Quali soll besonders dafür genutzt werden, um zu einer echten Einheit zusammenzuwachsen. Nur so könne sein Team in der Quali erfolgreich sein, so Teamchef Gregoritsch.

"Ich habe schon oft betont, dass wir nur als verschworene Einheit erfolgreich sein können. Dafür brauchen wir Spieler, die diese Gier haben, gemeinsam etwas zu erreichen. Unser Vorbild muss dafür das Team sein, das 2019 zur U21-EURO gefahren ist. Wenn wir es schaffen, so einen Spirit in unser Team zu bekommen, dann ist viel möglich", so Gregoritsch.



Angeführt wird das U21-Aufgebot wieder von Kapitän Matthias Braunöder, der die Wichtigkeit der beiden Lehrgänge vor dem Quali-Start betont: "Wir sind als Team nur jetzt und dann im Juni zusammen und müssen diese Zeit optimal nutzen, um uns bestmöglich auf den Quali-Start im September vorzubereiten."



Die Ergebnisse im Herbst seien Vergangenheit und hätten keine große Bedeutung mehr, so der Kapitän: "Es ist eine schöne Momentaufnahme, dass wir noch ungeschlagen sind. Natürlich haben wir aus den bisherigen Spielen Selbstvertrauen mitgenommen, weil wir gesehen haben, dass wir gegen starke Teams mithalten können. Wir dürfen uns aber von den Ergebnissen nicht blenden lassen, müssen weiter hart arbeiten und in jedem Spiel unser Maximum abrufen."



Der U21-Kader im Überblick:



TOR: MARIC Luka (SK Puntigamer Sturm Graz; 0/0), POLSTER Nikolas (SK Vorwärts Steyr; 4/0), SCHERF Elias (SKU Ertl Glas Amstetten; 3/0)



ABWEHR: BAIDOO Samson (FC Red Bull Salzburg; 2/0), ESTRADA Pascal (NK Olimpija Ljubljana/SVN; 3/0), FALLMANN Pascal (SK Rapid; 4/0), KOLLER Paul (GAK 1902; 1/0), KREIKER Dario (FK Austria Wien; 2/0), QUERFELD Leopold (SK Rapid; 4/0), RIEGLER David (SKN St. Pölten; 0/0)



MITTELFELD: BRAUNÖDER Matthias (FK Austria Wien; 8/1), KAMERI Dijon (FC Red Bull Salzburg; 0/0), KANURIC Benjamin (Arminia Bielefeld/GER; 3/1), OMIC Ervin (RZ Pellets WAC; 4/0), OSMANI Tristan (FC Schalke 04/GER; 0/0), OSWALD Moritz (SK Rapid; 4/0), POLSTER Manuel (FK Austria Wien; 2/1), VERATSCHNIG Nikolas (RZ Pellets WAC; 4/0), ZIRNGAST Gabriel (LASK; 1/0)



STURM: BISCHOF Noah (Cashpoint SCR Altach; 2/0), FORST Justin (WSG Tirol; 0/0), LANG Christoph (SV Guntamatic Ried; 2/1), ZIMMERMANN Bernhard (SK Rapid; 7/1)



TEST-Länderspiele:

Österreich - Polen: 24. März 2023, 13:30 Uhr, Mardan 2. Stadi, Antalya

Österreich - Rep. Moldau: 27. März 2023, 13:30 Uhr, Mardan 2. Stadi, Antalya

