Das ÖFB-Team befindet sich von 20. bis 28. März auf Trainingslager im Dilly - Das Nationalpark Resort - in Windischgarsten (OÖ). Dort bereitet sich die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick auf die beiden ersten Länderspiele in 2023 in der Raiffeisen Arena in Linz gegen Aserbaidschan (Fr., 24.03.) und Estland (Mo., 27.03.) vor. Heute stand auf dem hauseigenen Fußballplatz des Wellnesshotels auch ein öffentliches Training auf dem Programm. Für Spieler, Trainer und Funktionäre bleibt im Nationalpark Resort Dilly kein Wunsch offen. Im Gespräch mit Ligaportal.at gewährt der erfolgreiche Unternehmer Horst Dilly interessante Einblicke.

"Wir arbeiten schon seit Jahren mit dem ÖFB zusammen"

Herr Dilly, das österreichische Nationalteam befindet sich 9 Tage lang bei Ihnen im Hotel. Das ist eine große Auszeichnung. Wie ist der Deal zustande gekommen?

Horst Dilly: Wir arbeiten schon seit Jahren mit dem ÖFB zusammen. Alle Nachwuchsteams von der U-21 bis U-16 und den Damen-Nationalteams waren schon bei uns. Aufgrund der großen Zufriedenheit dieser Teams und nach unserem großen Hotelzubau 2022 hat der ÖFB bei uns für das A-Team angefragt.

Sind heuer noch weitere Aufenthalte des Nationalteams in Ihrem Hotel geplant?

Horst Dilly: Ja. Das A-Team kommt im Juni und September, alle Lehrgänge heuer sind bei uns im Resort. Das ist ganz etwas Besonderes und auch unüblich – das ist eine herausragende Bestätigung für die Qualität unseres Resort.

Was hat ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick bei der Besichtigung besonders gut gefallen?

Horst Dilly: Herr Rangnick ist vom gesamten Resort sehr angetan und besonders natürlich, dass die beiden Top-Plätze direkt beim Hotel mit dem Lift zu erreichen sind.

In welchem Zustand sind die Plätze nach der langen Winterpause?

Horst Dilly: Die Plätze sind in einem Top-Zustand und das Trainerteam ist sehr zufrieden damit.

"Ist selbstverständlich, rund um die Uhr für Team da zu sein"

Was bedeutet das für Sie als Chef? Sind Sie in den kommenden Tagen rund um die Uhr im Einsatz?

Horst Dilly (Foto): Ja, für unser ganzes Team ist es eine Ehre und Auszeichnung, unser A-Team im Hause zu haben. Da ist es für uns selbstverständlich „rund um die Uhr“ da zu sein.

Sind Sie am Freitag beim Spiel gegen Aserbaidschan auch selbst im Stadion? Wie lautet ihr Tipp?

Horst Dilly: Am Freitag geht es sich nicht aus, aber am Montag sind wir live dabei. Wir tippen auf zwei Siege unseres Teams. Es wird kein Selbstläufer, aber die Qualität unseres Teams und der Teamspirit sind absolut top, sodass wir die zwei Siege einfahren werden.

Im Jahr 2022 haben Sie ja auf ihrem Hotelgrundstück unter anderem 32 luxuriöse neue Zimmer und Suiten (einige davon mit privater Sauna), einen aussichtsreiches Roof-Top-Spa sowie eine spektakuläre Nationalpark-Lobby in Rekordzeit aus dem Boden gestampft. Wie läuft das Geschäft an, sind Sie zufrieden?

Horst Dilly: Ja, wir sind sehr froh und glücklich diesen Schritt gemacht zu haben. Weihnachten 2022 konnten wir unseren Stammgästen mit unserem Zubau ein tolles Weihnachtsgeschenk machen. Unsere Gäste sind begeistert und nehmen es sehr gerne an. Wir sind mit der Auslastung sehr zufrieden, leider schmerzen uns die enormen Energiekosten.

