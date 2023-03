Neben Österreich und Aserbaidschan finden sich in der EM-Qualifikationsgruppe F auch Belgien, Schweden und Estland wieder. Während die Belgier als Gruppenfavorit gelten, dürften Österreich und Schweden Platz zwei unter sich ausmachen. Für die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick stehen in der Raiffeisen Arena in Linz gegen Aserbaidschan (Fr., 24.03.) und Estland (Mo., 27.03.) die ersten beiden Länderspiele in 2023 vor der Türe.

Von den bisherigen vier Duellen gegen Aserbaidschan hat Österreich keines verloren (drei Siege, ein Unentschieden). Auf die leichte Schulter sollte Aserbaidschan allerdings nicht genommen werden. Die vergangenen fünf Partien entschied die Mannschaft von Giovanni De Biasi allesamt für sich. Zuletzt wurde Nordmazedonien mit 3:1 bezwungen.

Fotocredit: IMAGO