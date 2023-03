Nach Torhüter Heinz Lindner und Abwehrspieler Gernot Trauner wird ein dritter gebürtiger Linzer nun doch noch zum ÖFB-Nationalteam dazustoßen für das EM-Quali-Länderspiel-Doppel in der neuen Raiffeisen Arena des LASK auf der Linzer Gugl gegen Aserbaidschan (Freitag, 24.03.) und Estland (Montag, 27.03.): Andreas Ulmer. Der 37-jährige Kapitän des FC Red Bull Salzburg wurde - wie der ÖFB soeben bekannt gab - nachnominiert.

Letzter Ulmer-Einsatz für ÖFB-Team vor einem Jahr gegen Schottland

Der Kader des Nationalteams wird vor den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Aserbaidschan und Estland um einen weiteren Spieler ergänzt. Andreas Ulmer (FC Red Bull Salzburg) wird nachnominiert und heute Nachmittag zum Team stoßen. Der deutsche ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick kennt den Linksverteidiger natürlich bestens aus seiner Zeit als Verantwortlicher beim FC Red Bull Salzburg.

Der 37-jährige Defensivakteur absolvierte bisher 31 Einsätze für das ÖFB-A-Team. Sein Debüt gab Andreas Ulmer für Rot-Weiß-Rot am 12. Februar 2009 gegen Schweden (0:2), als er 12 Minuten Einsatzzeit erhielt. Bei den Nations League-Partien im vergangenen Jahr war der Kapitän der Roten Bullen - auch verletzungs- und krankheitsbedingt - nicht dabei. Sein letztes Länderspiel absolvierte der am 30. Oktober 1985 in Linz geborene Vorzeige-Profi vor einem Jahr am 29. März 2022 beim Test-Heimspiel gegen Schottland, wo Ulmer beim 2:2 einen Assist beisteuerte.

⚽ Das 1. Training des Nationalteams bringt strahlende Gesichter 🤗



500 Fans kamen gestern zur öffentlichen Einheit in Windischgarsten. Die Spieler schrieben fleißig Autogramme und standen für Selfies bereit 🖊📷



ℹ Mehr Bilder -> https://t.co/1DVj1T5PY1#GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/xhw0eTVxQu — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) March 22, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at