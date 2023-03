Nachdem der ÖFB-Teamkader um Ralf Rangnick am Montag im Dilly - Das Nationalpark Resort in Windischgarsten eintraf, stand am Dienstag an der Hotel-Anlage das erste Training im Jahr 2023 - siehe auch Ligaportal-Interview mit Hotelchef Horst Dilly - im Hinblick auf die beiden EM-Quali-Spiele in der Raiffeisen Arena in Linz gegen Aserbaidschan (Fr., 24.03.) und Estland (Mo., 27.03.) an. Während sich Marcel Sabitzer & Co. beim öffentlichen Training gerademal 45 Minuten auf dem Rasen tummelten, was rund 500 Fans verfolgten, verbrachten sie die meiste Zeit hernach beim Autogramme schreiben.

Gernot Trauner (verlängerte bei Feyenoord Rotterdam bis 2026!), hier im Herbst in der Nations League im Luftduell mit Antoine Griezmann gegen Frankreich, hat gute Karten in seiner Geburtsstadt Linz zum Einsatz zu kommen. Während mit Xaver Schlager (li.) ein weiterer gebürtiger Linzer definitiv verletzungsbedingt fehlen wird.

Alaba weiter im Team-Camp - Wettlauf mit Zeit betreff Einsatz

Dabei auch David Alaba, der individuell trainierte. Der 30-jährige Innenverteidiger von Champions League-Sieger Real Madrid laboriert seit Wochen an einer Muskelverletzung am Oberschenkel. Ein Einsatz zum Auftakt am Freitag gegen Aserbaidschan dürfte zu früh kommen, eventuell geht sich ein Comeback am darauffolgenden Montag gegen Estland aus.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick äußerte ja bereits vor einigen Tagen bei seinem Kapitän nichts riskieren zu wollen. Der Wiener wird dem Vernehmen nach dennoch die gesamte Woche im Teamcamp bleiben.

Arnautović reiste nach "Kurz-Visite" wieder ab

Am Ankunftstag am Montag war beim gemeinsamen Abendtreff auch der seit dem Wochenende erneut verletzte Marko Arnautović (mit Krücken) zugegen. Der 33-jährige Stürmer vom Serie A-Klub FC Bologna reiste inzwischen wieder ab und steht in Linz für das EM-Auftakt-Quali-Doppel definitiv nicht zur Verfügung.

Mittwochvormittag steht ein weiteres Training in Windischgarsten auf dem Programm, ehe es für die Rangnick-Schützlinge am Donnerstag zum "Schnuppern" in die neue Raiffeisen Arena des LASK auf die Linzer Gugl geht. Inklusive Alaba hat der 63-jährige deutsche ÖFB-Teamchef vorerst 24 Spieler zur Verfügung.

Dabei fehlen neben den verletzten Stürmern Marko Arnautović & Sasa Kalajdzic auch der gebürtige Linzer Xaver Schlager, Abwehrspieler Philipp Lienhart und LASK-Torhüter Alexander Schlager. Mit Keeper Heinz Lindner und Innenverteidiger Gernot Trauner dürften zwei gebürtige Linzer am Freitag aller Voraussicht nach in der Startelf stehen.

Welser Marcel Sabitzer möglicher Kapitän

So könnte die mögliche Startelf beim EM-Quali-Auftakt-Match gegen Aserbaidschan aussehen:

Lindner - Posch, Danso, Trauner, Wöber - Baumgartner, Laimer, N. Seiwald, M. Sabitzer (K) - Onisiwo, Gregoritsch.

EM-Quali Gruppe F

Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Estland, Schweden

1. Spieltag, Freitag, 24.03.2023:

Österreich – Aserbaidschan (20.45 in Linz)

Schweden – Belgien (20.45 in Solna)

2. Spieltag, Montag, 27.03.2023:

Österreich – Estland (20.45 in Linz)

Schweden – Aserbaidschan (20.45 in Solna)

Modus

Die 10 Gruppensieger und -zweiten sind für die EM 2024 qualifiziert. Komplettiert wird das Feld mit Gastgeber Deutschland und drei Teams aus dem Nations-League-Play-off.

Fotocredit: Christian Fauland