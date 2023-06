Am kommenden Freitag, den 16. Juni 2023 (17:30 Uhr, live in ORF Sport+) empfängt das ÖFB-U21-Nationalteam (JG 2002) die Alterskollegen aus Island zum von Raiffeisen präsentierten Länderspiel in der ERGO Arena Wiener Neustadt.

Samson Baidoo (re.), einer der Aufsteiger der Saison, der vom ADMIRAL 2. Ligisten FC Liefering im Frühjahr den Sprung in den Profikader von Kooperationspartner & Serienmeister FC Red Bull Salzburg schaffte, fällt krankheitsbedingt für das ÖFB-U21-Team im Testspiel gegen Island aus.

"Haben Ziel gesetzt, uns für EURO 2025 in Slowakei zu qualifizieren"

ÖFB-U21-Teamchef Werner Gregoritsch versammelt seine Auswahl am heutigen Montag in Eisenstadt, wo sich Kapitän Braunöder, Demir und Co. auf das erste Heimspiel seit September 2022 und das folgende Auswärtsmatch in der Slowakei (20. Juni, 17:30 Uhr, live in ORF Sport+) vorbereiten werden.

"Es freut mich, dass wir nun wieder zusammenkommen, der letzte Lehrgang liegt ja bereits einige Monate zurück. Wir haben uns das Ziel gesetzt, uns für die EURO 2025 in der Slowakei zu qualifizieren. Dafür wollen wir bei diesem Lehrgang im Burgenland den Grundstein legen. Uns erwarten Top-Bedingungen, die wollen wir für die bestmögliche Vorbereitung nutzen", so Gregoritsch.



Abwehrspieler Pascal Estrada, der als slowenischer Doublesieger zum Team anreist, stimmt zu: "Wir freuen uns alle, dass wir wieder einen Lehrgang in Österreich und ein Heimspiel haben. Aber uns ist schon bewusst, dass es die letzten Tests vor dem Quali-Start sind. Wir müssen in jedem Training und in den Spielen voll fokussiert sein, damit wir im September bereit sind, wenn es ernst wird."

Zwei Absagen - Mätzler & Riegler nachnominiert

Verletzungsbedingt nicht zum Team anreisen wird Sturms Moritz Wels. Zudem fehlt Salzburgs Samson Baidoo erkrankt. Teamchef Gregoritsch hat dafür Leo Mätzler (FC Mohren Dornbirn 1913) und David Riegler (SKN St. Pölten) nachnominiert. Beide feierten im März ihr U21-Teamdebüt.



Mit Leo Querfeld fehlt bekanntermaßen auch der Vize-Kapitän und Estradas Abwehrkollege verletzt. "Natürlich fehlt ein Spieler mit Leos Qualität immer. Die stabile Defensive war bisher einer unserer Erfolgsbausteine. Wenn man in sechs Spielen nur ein Gegentor aus dem Spiel bekommt, ist das schon eine starke Bilanz", so Estrada.



Trotzdem sieht er die U21 personell gut aufgestellt: "Ein Großteil des Teams ist seit dem ersten Lehrgang im letzten September dabei. Wir haben uns schnell zusammengefunden und sind zu einer Einheit geworden. Es ist kein Zufall, dass wir noch ungeschlagen sind. Das wird es den Neuen auch leichter machen, sich einzufügen. Mit ihnen bekommen wir sicher noch einmal Qualität dazu."



Der Teamchef sieht sich in der kommenden Woche noch mit einer anderen Herausforderung konfrontiert: "Der Juni-Lehrgang ist immer eine Besonderheit, weil die Spieler mit sehr unterschiedlichen Belastungen zum Team kommen. Einige kommen direkt aus dem Urlaub, andere haben bis Sonntag gespielt. Darauf müssen wir die Trainings auslegen und schauen, dass wir am Freitag alle topfit in das schwere Spiel gegen Island gehen."

❌ Samson Baidoo, Moritz Wels

🆕 David Riegler & Leo Mätzler



Mit diesem beiden Kaderänderungen startet heute das #U21-Teamcamp! 🦅💯🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH



📲 Alle Infos und Stimmen zum Lehrgang: https://t.co/ncLNTAzVoF pic.twitter.com/SW85OoCavz — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 12, 2023

MARIC Luka (SK Puntigamer Sturm Graz; 1/0), POLSTER Nikolas (SK BMD Vorwärts Steyr; 5/0), SCHERF Elias (SKU Ertl Glas Amstetten; 5/0)ESTRADA Pascal (NK Olimpija Ljubljana/SVN; 5/2), FALLMANN Pascal (SK Rapid; 6/0), HEINDL David (KSV 1919; 0/0), IBERTSBERGER Lukas (FC Liefering; 2/0), KOLLER Paul (Grazer AK 1902; 1/0), MÄTZLER Leo (FC Mohren Dornbirn 1913; 1/0), RIEGLER David (SKN St. Pölten; 2/0), WALLNER Lukas (FC Liefering; 2/0), WOHLMUTH Fabian (SV Licht-Loidl Lafnitz; 0/0)BRAUNÖDER Matthias (FK Austria Wien; 10/1), DEMIR Yusuf (Galatasaray/TUR; 10/2), GATTERMAYER Angelo (FC Flyeralarm Admira; 0/0), HOFER Raphael (FC Liefering; 0/0), KAMERI Dijon (FC Red Bull Salzburg; 2/0), OSWALD Moritz (SK Rapid; 6/0), POLSTER Manuel (FK Austria Wien; 4/1), SATTLBERGER Nikolas (SK Rapid; 0/0)BISCHOF Noah (Cashpoint SCR Altach; 4/0), LANG Christoph (SV Guntamatic Ried; 4/3), ZIMMERMANN Bernhard (SK Rapid; 9/1)

Österreich - Island: 16. Juni 2023, 17:30 Uhr, Ergo Arena Wiener Neustadt

Slowakei - Österreich: 20. Juni 2023, 17:30 Uhr, NTC, Senec

Fotocredit: FC Liefering via Getty