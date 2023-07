Seit Sonntagabend ist in der Sportschule Lindabrunn der zweite Perspektivspielerlehrgang in vollem Gange. Dabei trainieren Talente der Jahrgänge 2004 bis 2007 unter ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

"Wir haben Spieler der Jahrgänge 2004 bis 2007 einberufen"

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick zeigt sich bei einem Medientermin im Rahmen des Lehrgangs hochzufrieden mit den Spielern: "Die Jungs haben von Start weg keine Zweifel aufkommen lassen, dass sie hochmotiviert sind und sich hier zeigen wollen. Wir haben Spieler der Jahrgänge 2004 bis 2007 einberufen. Von den älteren Jahrgängen spielen einige bereits im Erwachsenenbereich. Da ist es schon spannend zu sehen, wie sich die Jüngeren in den Trainings behaupten."



Dabei mussten dem 65-jährigen Deutschen kurzfristig noch Thierry Fidjeu-Tazemeta (Fußballakademie St. Pölten NÖ; JG 2007), Tristan Osmani (FC Schalke 04/GER; JG 2005), Oliver Lukic (FC Liefering; JG 2006), Mario Pejazic (FC Liefering; JG 2005), Leon Grgic (SK Puntigamer Sturm Graz; JG 2006) und Jakob Schöller (FC Flyeralarm Admira; JG 2005) absagen. Dafür wurden Tobias Gruber (RZ Pellets WAC, JG 2005), Dejan Radonjic (SV Stripfing, JG 2005), Yasin Mankan (SK Rapid; JG 2006), Tizian-Valentino Scharmer (JG 2004) und Oliver Sorg (beide SK Puntigamer Sturm Graz; JG 2007) und Oluwaseun Adewumi (FAC; JG 2005) nachnominiert.

Geplante Fixgröße

"Ich glaube, dass es ein absolut lohnenswertes Projekt ist, das wir vergangenen November mit dem ersten Perspektivspielerlehrgang in Pula gestartet haben. Wir sind damit in Europa in einer Vorreiterrolle. Einziges Problem ist, einen geeigneten Termin zu finden. Aber uns ist allen klar, dass wir es zu einer festen Einrichtung machen wollen. Hier in Lindabrunn haben wir hervorragende Bedingungen, die Plätze sind sensationell. Bisher ist alles so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben", so Rangnick.



Sportdirektor Peter Schöttel betont die Wichtigkeit des Lehrgangs: "Die Rückmeldungen nach der Premiere im November waren richtig gut. Das hat uns darin bestärkt, dass wir diesen Lehrgang zu einer Fixeinrichtung machen wollen. Uns ist es gelungen, auch abseits des Platzes ein richtig schönes Programm zu schüren. Die Spieler sind hochmotiviert. Wir können nur davon profitieren, wenn wir uns alle gemeinsam ein umfassendes Bild unserer Talente machen."



Der Lehrgang dient einerseits dazu, den Talenten die Arbeits- und Spielweise des Nationalteams in den Trainingseinheiten näherzubringen. Andererseits wird abseits des Rasens der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Teamchefs intensiviert. Aus diesem Grund sind alle Teamchefs in Lindabrunn anwesend.



"Als wir im November den ersten Perspektivlehrgang veranstaltet haben, war uns klar, dass der nächste logische Schritt sein wird, dass wir alle ÖFB-Teamchefs dazu holen. Es ist für uns eine optimale Gelegenheit, zusammenzukommen und uns intensiv auszutauschen", so Schöttel.



Dienstag und Mittwoch (jeweils 11 Uhr) stehen noch Trainingseinheiten auf dem Programm. Die Trainings sind öffentlich. Fans und Fußballinteressierte sind dazu eingeladen, die Einheiten in Lindabrunn live zu verfolgen.

Bei allen Beteiligten herrscht am zweiten Tag des Perspektivspielerlehrgangs in Lindabrunn große Zufriedenheit. 🤗🦅💯🇦🇹#GemeinsamÖSTERREICHhttps://t.co/92dVZKL7ga — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) July 31, 2023

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber