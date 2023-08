Das ÖFB-Nationalteam um den 65-jährigen, deutschen Cheftrainer Ralf Rangnick (Foto) beschließt das Jahr 2023 mit einem absoluten Länderspiel-Kracher! Am Dienstag, 21. November 2023, gastiert der vierfache Weltmeister Deutschland im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Angepfiffen wird die von PUMA präsentierte Begegnung um 20.45 Uhr. Im Vorjahr beschloss das ÖFB-Team ebenfalls das Fußball-Jahr im November mit einem Kräftemessen gegen einen vierfachen Weltmeister: Italien, den amtierenden Europameister und Titelverteidiger bei der EM 2024 in Deutschland.

"Für mich persönlich ist das Spiel gegen mein Heimatland ein absolutes Highlight"

Der Ticketvorverkauf für das Aufeinandertreffen mit dem Gastgeberland der UEFA EURO 2024 startet am kommenden Montag, 14. August um 14.00 Uhr. Die Ticketpreise liegen zwischen 14 € und 64 €.

Die Heimpartie des Nationalteams gegen Belgien im Rahmen der EM-Qualifikation am 13. Oktober im Wiener Ernst-Happel-Stadion war in der neuen Rekordzeit von dreieinhalb Stunden ausverkauft.



Ralf Rangnick freut sich auf ein spezielles Aufeinandertreffen. „Ein Länderspiel zwischen Österreich und Deutschland ist immer etwas Besonderes. Deshalb freut es mich sehr, dass wir die Fans unseres Nationalteams zum Abschluss des Jahres zu einem echten Fußballfest einladen können, bei dem wir - davon bin ich überzeugt - auch gemeinsam die erfolgreiche Qualifikation für die Europameisterschaft feiern können. Für mich persönlich ist das Spiel gegen mein Heimatland ein absolutes Highlight wie für viele meiner Spieler, die in der deutschen Bundesliga aktiv sind“, so der Teamchef.



Das letzte Kräftemessen beider Teams gab es im Juni 2018, als das Nationalteam den damals regierenden Weltmeister wenige Wochen vor dem WM Start in Russland in der legendären Regenschlacht von Klagenfurt nach Toren von Martin Hinteregger und Alessandro Schöpf mit 2:1 besiegen konnte.



VIP-Tickets für den Sektor E des Ernst-Happel-Stadions sind ebenfalls ab Montag, 14. August 2023 via Bestellformular auf www.oefb.at/vip erhältlich. Packages für den Top-VIP-Bereich im Sektor B können auf Anfrage erworben werden.

Fotocredit: IMAGO-Pixsell