In der Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025 wartet auf das U21-Nationalteam (JG 2002) am Dienstag, den 17. Oktober (18 Uhr, live ORF Sport+) das richtungsweisende Auswärtsspiel in Slowenien. Ehe die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch im Fazanerija-Stadion von Murska Sobota gastiert, steht am Donnerstag, den 12. Oktober, ein Testspiel auf dem Programm.

"Habe früher selbst in Hartberg gekickt, also engen Bezug zur Region und zum Verein"

In der Profertil Arena Hartberg empfangen Braunöder, Kameri und Co. die Alterskollegen aus Norwegen. Ankick ist um 20:30 Uhr, ORF Sport+ überträgt die Partie live. "Mich als Steirer freut es natürlich sehr, dass wir wieder einmal für ein Spiel in die Steiermark kommen. Ich habe früher selbst in Hartberg gekickt, also einen engen Bezug zur Region und zum Verein. Das wird sicher eine sehr gute Sache für uns", freut sich Teamchef Werner Gregoritsch auf das Hartberg-Gastspiel.



TSV Hartberg-Geschäftsführer Erich Korherr zeigt sich vom Gastspiel der rot-weiß-roten U21 begeistert: "Der ÖFB ist bei uns immer herzlich willkommen. Wir haben in der Vergangenheit schon das ein oder andere Unter-21-Testspiel ausgetragen. Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des ÖFB ist stets hervorragend, daher sind wir auch bereit, dieses Testspiel gegen Norwegen gemeinsam zu veranstalten. Wir freuen uns sehr auf das Länderspiel!"



Neben dem Teamchef wartet auch auf zwei U21-Teamspieler eine besondere Partie. Offensivakteur Christoph Lang steht beim TSV Egger Glas Hartberg unter Vertrag, Goalie Elias Scherf ist gebürtiger Hartberger und aktuell von seinem Heimatverein an den SKU Ertl Glas Amstetten verliehen.

"Wir freuen uns, dass mit Christoph Lang ein Spieler unserer Bundesligamannschaft ein wichtiger Leistungsträger der U21 ist. Eine weitere wichtige Stütze des U21-Teams ist der Hartberger Tormann Elias Scherf. Auch der erfolgreiche Teamchef Werner Gregoritsch hat eine Hartberg-Vergangenheit. Diese Umstände machen den Test auch für die Fans aus der Region spannend", so Korherr weiter.

Serie soll fortgesetzt werden

Das U21-Team bestritt zuletzt im Juni 2019 ein Match in Hartberg. Im letzten Test vor der UEFA U21 EURO 2019 schlug die Gregoritsch-Auswahl vor über 1.400 Fans den großen Favoriten Frankreich durch zwei Tore von Hannes Wolf und eines Treffers von Husein Balic mit 3:1. "Wir haben gute Erinnerungen an Hartberg, haben dort, glaube ich, nie verloren. Hoffentlich können wir gegen Norwegen daran anschließen", so Gregoritsch.



Nach Wien (Hohe Warte), Niederösterreich (Wiener Neustadt) und Oberösterreich (Ried) macht das U21-Team nun bereits im vierten Bundesland Station. "Für uns als ÖFB ist es erfreulich zu sehen, dass das U21-Nationalteam bei vielen Vereinen ein gern gesehener Gast ist. Durch das nachfolgende Auswärtsspiel in Slowenien ist Hartberg für die Norwegen-Partie auch aus logistischer Sicht der ideale Austragungsort. Das U21-Team hat in den bisherigen Heimspielen gute Leistungen gezeigt, ich hoffe, dass das Team in Hartberg auf zahlreiche Unterstützung bauen kann", sagt Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.



Die bisherigen vier Heimspiele gegen Montenegro (5:1), Wales (2:0), Island (3:1) und Bosnien-Herzegowina (2:0) konnte das U21-Team gewinnen. Daran will der Teamchef gegen Norwegen anschließen. "Wir wollen unseren Fans natürlich etwas bieten und die Partie für uns entscheiden. Mit dem Sieg gegen Bosnien haben wir uns in der Quali zurückgemeldet und wollen mit einem positiven Gefühl nach Slowenien reisen. Daher hat das Spiel gegen Norwegen für uns schon eine große Bedeutung."

#U21 is coming to Hartberg! 😎

Unsere Talente machen im 4. Bundesland Station und empfangen am 12. Oktober Norwegen. 🦅💯🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH



📲 Alle Infos: https://t.co/xMSwZ7SJc0 pic.twitter.com/Kh96EyDcVi — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) September 21, 2023



Tickets ab 26. September erhältlich



Tickets für das Spiel des U21-Teams gegen Norwegen gibt es an den Vorverkaufsstellen (Geschäftsstelle TSV Hartberg, Trafik Werner Grabner Hartberg, kaindorfdruck Karl Scheiblhofer Kaindorf) und im Online-Ticketshop des TSV Egger Glas Hartberg.

Fotocredit: ÖFB/Patrick Vranovsky