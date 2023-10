ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat seinen Kader für das Länderspiel-Doppel im Rahmen der UEFA EURO 2024 Qualifikation im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Belgien (Freitag, den 13.10.2023, 20.45 Uhr, präsentiert von ADMIRAL) und auswärts im Tofiq-Bahramov-Stadion in Baku gegen Aserbaidschan (Montag, den 16.10.2023, 18 Uhr) nominiert.

Ralf Rangnick gab heute seinen Kader für die EM-Quali-Spiele im Oktober bekannt

Foto: AFP/SID/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Comeback für Sasa Kalajdzic - Arnautovic fehlt verletzungsbedingt

Ralf Rangnick setzt vor dem EM-Quali-Doppel im Oktober auf die rechtzeitige Genesung von David Alaba (Real Madrid) und Marcel Sabitzer (BVB). Die beiden Leistungsträger mussten zuletzt bei ihren Vereinen wegen Blessuren pausieren, könnten aber am Wochenende wieder zum Einsatz kommen und scheinen im am Montag nominierten 28-Mann-Kader auf.

Alaba wirde den "Königlichen" morgen Abend in der Champions League in der 2. Runde beim Spiel in Neapel (21 Uhr) noch fehlen.

Sein ÖFB-Comeback nach über einjähriger Abwesenheit gibt Sasa Kalajdzic. Ebenfalls nach einer Pause wieder dabei sind Torhüter Patrick Pentz, der gebürtige Linzer Gernot Trauner, Flavius Daniliuc, Marco Grüll, Alexander Prass, Romano Schmid und Manprit Sarkaria. Zudem nominierte Rangnick erstmals FC Red Bull Salzburg-Verteidiger Samson Baidoo.

Nicht dabei ist Marko Arnautovic, der aufgrund einer Muskelverletzung passen muss. Phillipp Mwene steht wegen Knieproblemen nicht zur Verfügung. Der zuletzt angeschlagene Stefan Posch wurde dagegen vom 65-jährigen Deutschen in den Kader berufen.

Folgende Spieler befinden sich im ÖFB-Aufgebot:

TOR: Niklas HEDL (SK Rapid; 1), Patrick PENTZ (Bröndby IF/DEN; 4), Alexander SCHLAGER (FC Red Bull Salzburg; 10)



VERTEIDIGUNG: David ALABA (Real Madrid CF/ESP; 101/15 Tore), Samson BAIDOO (FC Red Bull Salzburg; 0), Flavius DANILIUC (US Salernitana/ITA; 1/0), Kevin DANSO (RC Lens/FRA; 14/0), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 15/0), Stefan POSCH (FC Bologna/ITA; 26/1), Gernot TRAUNER (Feyenoord Rotterdam/NED; 10/1), Maximilian WÖBER (Borussia Mönchengladbach/GER; 17/0)



MITTELFELD: Christoph BAUMGARTNER (RB Leipzig/GER; 29/10), Muhammed CHAM (Clermont Foot/FRA; 1/0), Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 36/1), Marco GRÜLL (SK Rapid; 4/0), Florian KAINZ (1. FC Köln/GER; 25/1), Konrad LAIMER (FC Bayern München/GER; 28/2), Dejan LJUBICIC (1. FC Köln/GER; 9/1), Alexander PRASS (SK Puntigamer Sturm Graz; 1/0), Marcel SABITZER (Borussia Dortmund/GER; 73/14), Xaver SCHLAGER (RB Leipzig/GER; 37/3), Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER; 4/0), Matthias SEIDL (SK RAPID; 1/0), Nicolas SEIWALD (RB Leipzig; 16/0), Patrick WIMMER (VfL Wolfsburg/GER; 6/0)



STURM: Michael GREGORITSCH (SC Freiburg/GER; 49/12), Sasa KALAJDZIC (Wolverhampton Wanderers FC/ENG; 14/4), Manprit SARKARIA (SK Puntigamer Sturm Graz; 0)



Auf Abruf: Daniel BACHMANN (Watford FC/ENG; 14), Tobias LAWAL (LASK; 0), Cican STANKOVIC (AEK Athen/DEN; 4); Jonas AUER (SK Rapid; 0), Leopold QUERFELD (SK Rapid; 0), David SCHNEGG (SK Puntigamer Sturm Graz; 1/0); Christopher TRIMMEL (1. FC Union Berlin/GER; 25/1), Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg; 32/0), Junior ADAMU (SC Freiburg/GER; 6/0), Mathias HONSAK (SV Darmstadt 98/GER; 0), Kevin STÖGER (VfL Bochum/GER; 0); Muharem HUSKOVIC (FK Austria Wien; 0); Ercan KARA (Samsunspor/TUR; 7/0).