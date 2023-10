Mit den beiden Rückkehrern Yusuf Demir (FC Basel/SUI) und Muharem Huskovic (FK Austria Wien) geht das ÖFB-U21-Nationalteam (JG 2002) in den am nächsten Montag (9. Oktober) startenden Lehrgang. Mit dem ehemaligen SK Rapid-Offensivakteur und dem aktuellen Stürmer der Wiener Violetten bezieht die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch in Bad Tatzmannsdorf das Teamcamp. Seine Schatten voraus wirft bereits der Quali-Hit der Gregoritsch-Elf am 17. November gegen Frankreich mit Neo-Teamchef Thierry Henry in Ried im Innviertel.

"Haben es im vorherigen Jahrgang gesehen, das waren zwei enge Duelle"

Am Donnerstag, den 12. Oktober (20:30 Uhr, live ORF Sport+), empfangen Braunöder, Querfeld und Co. das Team aus Norwegen zum von Magenta präsentierten Test-Länderspiel in der Profertil Arena im oststeirischen Hartberg.

Anschließend ist das U21-Team am Dienstag, den 17. Oktober (18:00 Uhr, live ORF Sport+) in der Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025 gefordert. Für die Gregoritsch-Auswahl geht es zum wichtigen Auswärtsspiel in Slowenien.

"Norwegen leistet im U21-Bereich eine tolle Arbeit. Wir haben es im vorherigen Jahrgang gesehen, das waren zwei enge Duelle. Das wird ein richtiger Härtetest für uns vor dem wichtigen Auswärtsspiel in Slowenien. Klar ist aber auch, dass wir die Partie sehr ernst nehmen und gewinnen wollen", so Gregoritsch.

In Slowenien geht es dann um wichtige Punkte in der EURO-Quali: "Mit dem Sieg gegen Bosnien haben wir uns in der Quali zurückgemeldet. Unser Anspruch ist es, den zweiten Platz zu erreichen. Mit einem Sieg in Slowenien könnten wir diese Ansprüche untermauern. Aber das wird alles andere als einfach. Slowenien hat eine starke Mannschaft, es wird ein enges Duell auf Augenhöhe, bei dem wir alles abrufen müssen", so der Teamchef weiter.

Personell gut aufgestellt

Für die beiden Spiele vertraut Gregoritsch zum Großteil jenen Spielern, die auch im September im Aufgebot standen. Mit Demir und Huskovic kehren zwei wichtige Stützen zurück in das U21-Team. Austria-Angreifer Huskovic hätte bereits im September sein Comeback feiern sollen, musste jedoch kurzfristig verletzungsbedingt absagen. Nun kehrt er erstmals nach seinem Autounfall vor einem Jahr zurück.



Nicht mit dabei ist dieses Mal Salzburg-Verteidiger Samson Baidoo, der von Teamchef Ralf Rangnick erstmals in das Nationalteam einberufen wurde. Dafür steht Leo Querfeld (SK Rapid), der im September erstmals im A-Team-Kader stand, der U21 wieder zur Verfügung.



Der Teamchef traut seinem Personal viel zu: "Wenn man sich unseren Kader anschaut, dann kann jeder sehen, welche Qualität wir sowohl in der Offensive, wie auch in der Defensive haben. Dazu kommt, dass sich jeder Spieler in jedem Training aufdrängt. Jeder gibt mir als Teamchef das Gefühl, dass er unbedingt spielen will. Diese Energie hat uns bisher ausgezeichnet und ist auch ein Grund dafür, dass wir immer noch ungeschlagen sind. Wenn wir fokussiert sind und uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, dann ist mit diesem Team sehr viel möglich."



Der U21-Kader im Detail:



TOR: Luka MARIC (SK Puntigamer Sturm Graz; 2/0), Nikolas POLSTER (SV Horn; 9/0), Elias SCHERF (SKU Ertl Glas Amstetten; 6/0)



ABWEHR: Pascal ESTRADA (NK Olimpija Ljubljana/SVN; 9/2), Pascal FALLMANN (SC Freiburg/GER; 8/0), Lukas IBERTSBERGER (RZ Pellets WAC; 6/0), Paul KOLLER (Cashpoint SCR Altach; 5/0), Leo MÄTZLER (SC Austria Lustenau; 3/0), Leopold QUERFELD (SK Rapid; 7/1), Nikolas VERATSCHNIG (RZ Pellets WAC; 8/0)



MITTELFELD: Thierno BALLO (RZ Pellets WAC; 12/4), Matthias BRAUNÖDER (FK Austria Wien; 14/2), Yusuf DEMIR (FC Basel/SUI; 12/2); Dijon KAMERI (FC Red Bull Salzburg; 4/0), Ervin OMIC (RZ Pellets WAC; 7/0), Moritz OSWALD (SK Rapid; 10/0), Manuel POLSTER (FK Austria Wien; 8/1), Nikolas SATTLBERGER (SK Rapid; 4/0)



STURM: Noah BISCHOF (Cashpoint SCR Altach; 7/3), Elias HAVEL (LASK; 0/0), Muharem HUSKOVIC (FK Austria Wien; 2/0), Christoph LANG (TSV Egger Glas Hartberg; 8/4), Bernhard ZIMMERMANN (RZ Pellets WAC; 13/1)



Auf Abruf: Benjamin Böckle (SC Preußen Münster/GER), Sandali Conde (SV Stripfing), Justin Forst (WSG Tirol), Angelo Gattermayer (SV Waldhof Mannheim/GER), Gabriel Haider (SK Puntigamer Sturm Graz), David Heindl (KSV 1919), Raphael Hofer (FC Blau-Weiß Linz), Lukas Jungwirth (LASK), Benjamin Kanuric (FC Ingolstadt 04/GER), Jakob Knollmüller (SV Licht-Loidl Lafnitz), Luca Kronberger (WSG Tirol), Samuel Mischitz (FC Mohren Dornbirn 1913), Tristan Osmani (FC Schalke 04/GER), David Riegler (SKN St. Pölten), Marco Sulzner (SKU Ertl Glas Amstetten), Kai Stratznig (First Vienna FC 1894), Simon Spari (FAC Wien), Romeo Vucic (FK Austria Wien), Moritz Wels (FK Austria Wien), Nico Wiesinger (SV Guntamatic Ried), Fabian Wohlmuth (SV Guntamatic Ried), Gabriel Zirngast (LASK).

Quali-Schlager und Jahresabschluss in Ried/Innviertel

Im November kehrt das U21-Nationalteam nach Ried zurück. Am 17. November (20:30 Uhr) gastiert Frankreich mit Neo-Teamchef Thierry Henry zum von Raiffeisen präsentierten Schlager der Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025 in der Innviertel Arena.

Mit einem Test-Länderspiel gegen Nordmazedonien endet für das U21-Team am 21. November (18:00 Uhr, ebenfalls präsentiert von Raiffeisen) dann das Länderspieljahr 2023. Auch diese Begegnung findet in der Innviertel Arena statt.



"Wir haben immer betont, dass wir uns in Ried sehr wohlfühlen, die Verantwortlichen sich sehr um uns bemühen und wir uns immer willkommen fühlen. Daher ist es die optimale Lösung, dass wir dieses November-Doppel in Ried spielen. Es ist ein schönes Stadion, das für U21-Spiele ideal ist. Mit Frankreich erwartet uns ein absoluter Top-Gegner mit hochkarätigen Spielern, gegen den uns hoffentlich viele Fans im Stadion unterstützen werden. Wir werden die Unterstützung und Energie von den Rängen brauchen, wenn wir punkten wollen", so Teamchef Gregoritsch.



"Wir freuen uns alle sehr, dass die U21 auch die letzten beiden Spiele in diesem Jahr bei uns in der Innviertel Arena bestreitet", betont SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger. "Wir werden wieder alles unternehmen, um ein perfekter Gastgeber für das Nachwuchs-Nationalteam zu sein. Ich rufe wieder alle Fans auf, ins Stadion zu kommen und das Team bei diesen Spielen bestmöglich zu unterstützen."

Fotocredit: ÖFB/Patrick Vranovsky