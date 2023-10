Startschuss für die Qualifikationen zur UEFA U19 EURO 2024 und der UEFA U17 EURO 2024. Die Quali läuft traditionell in 2 Stufen ab. Zunächst gibt es die Mini-Turniere der ersten Qualifikations-Runde, ehe im Frühjahr die Elite-Runde ansteht.

"Wales ist ein Schlüsselspiel"

"Für uns wird wichtig sein, wie wir in das erste Spiel starten, darum ist Wales natürlich ein Schlüsselspiel. Wir haben versucht, uns so gut wie möglich darauf vorzubereiten", sagt U19-Teamchef Oliver Lederer.



In der kommenden Woche startet er mit seinem U19-Nationalteam (JG 2005) in die erste Qualifikationsrunde zur UEFA U19 EURO 2024. Beim Miniturnier der ersten Quali-Runde heißen die Gegner Wales, Montenegro (Gastgeber) und England.



"Ich glaube, über die Spielstärke Englands brauchen wir nicht reden. Sie sind sicher zu favorisieren. Die anderen Teams sind in unserer Schlagweite, aber keine Gegner, die man in Vorbeigehen schlägt. Montenegro hat beispielsweise zuletzt Frankreich, das U17-Europameister dieses Jahrgangs wurde, mit 2:0 besiegt", so Lederer.



Der Quali-Startschuss fällt für das U19-Team am 11. Oktober (15 Uhr) in Danilovgrad gegen Wales. Es folgt das Duell mit Montenegro (14. Oktober, 18 Uhr) im Gradski Stadion von Podgorica, ehe zum Abschluss (17. Oktober, 18 Uhr) in der DG Arena in Podgorica das Aufeinandertreffen mit den „Young Lions“ ansteht.



"Wir haben in alle Richtungen, in allen Phasen unsere Stärken, aber auch noch unsere Schwächen", sagt der Teamchef. Trotzdem ist er zuversichtlich: "Es geht darum, zu gewinnen. Wir haben in den letzten eineinhalb, zwei Jahren bewiesen, dass wir gut sind. Es ist unser Ziel, auf den Punkt unsere Leistung zu bringen, das ist eine enorme Challenge für junge Leute. Wenn uns das gelingt, bin ich überzeugt, dass wir diese Qualifikationsrunde überstehen."



Die beiden erstplatzierten Teams jeder Gruppe und der beste Gruppendritte erreichen die Eliterunde, die im Frühjahr 2024 gespielt wird. Die UEFA U19 EURO 2024 findet im kommenden Jahr vom 15. bis 28. Juli in Nordirland statt.



Bewährungsprobe für U17: "Georgien ist mit Abstand stärkste Mannschaft aus Topf 4"

Für die Talente des U17-Nationalteams (JG 2007), die von Teamchef Martin Scherb betreut werden, sind die Spiele der ersten Quali-Runde auf dem Weg zur UEFA U17 EURO 2024 auch die Pflichtspielpremiere als Nationalteam.



Gespielt wird das Miniturnier in Georgien. Das Gastgeberteam ist am 11. Oktober (15 Uhr) in der Shengelia Arena auch Auftaktgegner für das U17-Team. Am 14. Oktober (13 Uhr) trifft die Scherb-Auswahl im Tsakaltubo Technical Center auf Litauen. Zum Abschluss wartet, ebenfalls im Tsakaltubo Technical Center, das Match gegen Dänemark.



"Wir starten gegen den Gastgeber, das wird sicher gleich ein Schlüsselspiel. Georgien ist die mit Abstand stärkste Mannschaft aus Topf vier. Dann wollen wir natürlich auch Litauen besiegen und ein Finale gegen Dänemark haben", sagt Teamchef Scherb.



Das erklärte Ziel ist es, den Sprung zur Eliterunde im kommenden Frühjahr zu schaffen. Dafür muss das U17-Team in der ersten Quali-Runde einen der ersten beiden Gruppenplätze erreichen, oder unter den fünf besten Gruppendritten sein. "Zur Eliterunde zu fahren, ist unser Anspruch und dem stellen wir uns auch", erklärt Scherb.

Generell sieht er in der Entwicklung seines Teams sehr positive Schritte: "Wir sind als Team einfach reifer geworden, bekommen weniger Gegentore und vor allem keine leichten Tore mehr. Außerdem gewinnen wir auch knappe Spiele. Es ist einfach ein erwachsenerer Fußball geworden."Wie man sich für ein Großereignis qualifiziert, wissen der Teamchef und sein Betreuerteam. Mit dem zuletzt betreuten Jahrgang 2003 gelang der Sprung zur UEFA U19 EURO 2022. "Wichtig ist, den Fokus nicht auf ein Turnierergebnis zu richten, sondern ein Spiel nach dem anderen zu bewältigen", erklärt Scherb das Erfolgsrezept. Die UEFA U17 EURO 2024 findet nächstes Jahr vom 20. Mai bis 5. Juni auf Zypern statt.

