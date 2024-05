Bei einem Kurz-Trainingslager im April holte sich das Trainerteam die letzten Eindrücke von den Spielern. "Dieses Trainingslager war für uns sehr wichtig. Es hat uns gezeigt, dass wir in der Breite richtig gut aufgestellt sind und einen top 30-Mann-Kader haben", so der Teamchef.

Für die Spieler, die nicht bei der EURO auf Zypern dabei sein können, sei es natürlich traurig, so Scherb. "Für uns als Trainerteam ist es auf der anderen Seite schön, wenn wir so eine große Auswahl an Top-Spielern haben", sagt er weiter.

Kapitän Thomas Schandl fällt aus

Verletzungsbedingt fehlen wird bei der Endrunde, wie auch schon bei der erfolgreichen Eliterunde, der etatmäßige Kapitän Thomas Schandl (AKA WAC). Dafür steht mit Silvio Zinner ein Debütant im Aufgebot. "Silvio hat bei diesem Kurz-Trainingslager richtig aufgezeigt und auch bei Union Berlin super Leistungen gebracht", lobt der Teamchef.

Kommende Woche trifft das U17-Team zusammen. Abflug in Richtung Zypern ist am 17. Mai. Der Auftakt zur UEFA U17 EURO steigt für die ÖFB-Talente am 20. Mai (19:30 Uhr, live ORF Sport+). Gegner im Antonis Papadopoulos Stadium von Larnaka ist Kroatien.

Es folgen die Partien gegen Wales (23. Mai, 19:30 Uhr, live ORF TVthek) und Dänemark (26. Mai, 17:00 Uhr, live ORF TVthek).

"Viel Zeit haben wir nicht mehr. Es gilt jetzt, dass wir wieder in den Wettkampfmodus kommen, der uns in der Qualifikation ausgezeichnet hat. Das ist auch die Aufgabe des Trainer- und Betreuerteams, dass wir bei den Burschen wieder diesen Hunger wecken, gemeinsam tollen Fußball zu spielen und etwas zu erreichen. Darauf freue ich mich schon wirklich sehr", so Scherb.

Aufgebot für die UEFA U17 EURO 2024

Oghenetejiri ADEJENUGHURE – Red Bull Fußball Akademie

Magnus DALPIAZ – FC Bayern München (GER)

Thierry FIDJEU-TAZEMETA – Borussia Dortmund (GER)

Mauro HÄMMERLE – FC Augsburg (GER)

Florian HANGL – FC Augsburg (GER)

Jacob Peter HÖDL – SK Sturm Graz

Julian HÖLLER – AKA FK Austria Wien

Jonas ILK – LASK Akademie OÖ

Ilia IVANSCHITZ – Red Bull Fußball Akademie

Marcel KURZ – Fußballakademie St. Pölten NÖ

Philipp MAYBACH – AKA FK Austria Wien

Philipp MOIZI – AKA SK Rapid

Ensar MUSIC – AKA SK Rapid

Adrian RIEGEL – Fußballakademie St. Pölten NÖ

Eaden ROKA – SK Rapid

Oliver SORG – SK Sturm Graz

Yanik SPALT – VfB Stuttgart (GER)

Valentin ZABRANSKY – Red Bull Fußball Akademie

Christian ZAWIESCHITZKY – Red Bull Fußball Akademie

Silvio ZINNER – 1. FC Union Berlin (GER)

Spielplan UEFA U17 EURO 2024

Kroatien – ÖSTERREICH: 20. Mai 2024, 19:30 Uhr (MEZ), Antonis Papadopoulos Stadium, Larnaka

ÖSTERREICH – Wales: 23. Mai 2024, 19:30 Uhr (MEZ), Ammochostos Epistrofi Stadium, Larnaka

ÖSTERREICH – Dänemark: 26. Mai 2024, 17:00 Uhr (MEZ), Paralimni Municipal Stadium "Tasos Markou", Paralimni

