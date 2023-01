Manchester United gewann am Samstag in der Premier League das hochemotionale 189. Stadtderby gegen Meister Manchester City mit 2:1 in Old Trafford durch einen Doppelschlag in der Schlußphase von Bruno Fernandes (78.) und Marcus Rashford (82.). Joker Jack Grealish (60.) hatte nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung die Elf von Pep Guardiola in Führung. Die Wende brachte allerdings ein höchst umstrittener Treffer, was den Erfolgscoach und die Citizens um Toptorjäger Erling Haaland, der diesmal leer ausging, in Rage & Wut brachte.

Joker Grealish stach - doch dann Red Devils mit Happyend

Manchester United prolongierte damit seine Erfolgsserie von neun unbesiegten Pflichtpartien und revanchierte sich außerdem für die 3:6-Hinspielniederlage am 2. Oktober 2022 im ersten Saison-Derby (damals scorten Haaland & Foden je 3x für City). Dabei sah es in der 2. Hälfte zunächst nach dem 4. Derby-Sieg in Folge für City aus, das bis dato erst eine Auswärtsniederlage in der Premier League in dieser Saison kassiert hatte (bei 5 Siegen + 1 Remis).

"Joker" Grealish, der drei Minuten zuvor erst eingewechselt worden war, hatte die Elf von Teammanager Pep Guardiola per Kopfball nach Vorlage des Belgiers Kevin de Bruyne in Führung gebracht.

Wütende City-Proteste über Ausgleich

Doch ein umstrittener Treffer brachte die Wende. Casemiro bediente den klar im Abseits stehenden Rashford. Der englische Teamspieler lief auch dem Ball hinterher, überließ das Spielgerät dann aber im letzten Moment Bruno Fernandez. Der Portugiese vollendete unhaltbar zum Ausgleich. Trotz wütender City-Proteste zählte der Treffer, Referee Stuart Atwell machte passives Abseits geltend - eine äußerst heikle Entscheidung.

Und die "Red Devils" legten umgehend nach: Nach Assist von Alejandro Garnacho schoss Rashford das Team von Trainer Erik ten Hag zum Sieg, das damit vorläufig auf Rang 3 kletterte. Nurmehr einen Zähler hinter dem weiterhin Tabellenzweiten Manchester City und sechs Punkte hinter Premier League-Leader FC Arsenal, der allerdings am morgigen Sonntag mit einem Erfolg im Stadt-Derby bei Tottenham Hotspurs den Vorsprung wieder ausbauen kann.

