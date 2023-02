Der FC Arsenal hat in der englischen Fußball-Meisterschaft seine Durststrecke beendet und mit dem ersten Sieg seit vier Wochen wieder die Tabellenführung übernommen. Die Londoner setzten sich am Samstag bei Aston Villa durch einen Doppelschlag in der Nachspielzeit mit 4:2 (1:2) durch.

Auch Martinelli trifft beim Sieg der Gunners

Titelverteidiger Manchester City könnte am späteren Nachmittag (16.00 Uhr/Sky) aber mit einem Dreier bei Nottingham Forest auf Rang eins zurückkehren. Die Skyblues hatten den Gunners am vergangenen Mittwoch mit einem 3:1 im Spitzenspiel die Tabellenführung abgenommen.

Arsenal geriet durch Tore von Ollie Watkins (6.) und Coutinho (32.) zweimal in Rückstand. Bukayo Saka (16.) und Alexander Sintschenko (61.) glichen jeweils aus, ehe ein unglückliches Eigentor von Villas Weltmeister-Keeper Emiliano Martinez (90.+3), dem der Ball von der Latte an den Hinterkopf sprang, und einen Treffer von Gabriel Martinelli (90.+8) das Spiel komplett drehten.

