Klopps FC Liverpool will Aufklärung nach VAR-Chaos

Foto: AFP/SID/HENRY NICHOLLS

Der FC Liverpool hat Medienberichten zufolge nach der Niederlage bei Tottenham Hotspur (1:2) einen formellen Antrag beim Schiedsrichterverband PGMOL auf die Ausgabe der Audio-Mitschnitte mit dem Video-Assistenten gestellt. Das berichteten am Montag übereinstimmend unter anderem die TV-Sender BBC und Sky.

Dem Team von Manager Jürgen Klopp war in der Partie der vermeintliche Führungstreffer durch Luis Diaz zu Unrecht durch einen VAR-Eingriff aberkannt worden. Der PGMOL hatte später einen "schweren menschlichen Fehler" eingestanden und die betroffenen Video-Schiedsrichter vorerst von weiteren Einsätzen abgezogen.

Klopp hatte im direkten Anschluss an das Spiel von "unfairsten Umständen und verrücktesten Entscheidungen" gesprochen. In einem offiziellen Statement der Reds hatte der Klub am Sonntag die "Integrität des Sports" angezweifelt und angekündigt, "sämtliche verfügbaren Optionen" auszuloten.

© 2023 SID