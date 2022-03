Der Futbol Club Barcelona, kurz Barça, der mit 144 Mio. Euro über dem Ausgaben-Limit liegt und am Ex-Salzburger Stürmer Erling Haaland (BVB) interessiert ist, hat einen neuen Hauptsponsor gewonnen und in der katalanischen Hafenstadt an Land gezogen. Wie der viermalige Championsleague-Gewinner am Dienstag bekannt gab, wird der Audio-Streaming-Dienst Spotify ab Sommer in den kommenden vier Jahren Trikotsponsor bei den Männern und Frauen. Am Sonntag kommt es zum "El Clasico" zwischen Real Madrid und Barça - ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Das Stadion soll zudem in Spotify Camp Nou umbenannt werden.

We’re partnering with @Spotify to bring football and music together like you’ve never seen before 🏟 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2022

Die vom Verwaltungsrat des Clubs genehmigte und unterzeichnete Vereinbarung müsse allerdings noch auf einer für den 3. April angesetzten außerordentlichen Mitgliederversammlung ratifiziert werden, hieß es. Clubpräsident Joan Laporta betonte: Diese Vereinbarung "ermöglicht es uns, Unterhaltung und Fußball miteinander zu verbinden und gleichzeitig eine größere Zahl von Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen".

Das Abkommen kommt zur rechten Zeit. Der finanziell und sportlich angeschlagene Club hat Schulden in Höhe von 1,35 Milliarden Euro. Die finanziellen Konditionen des Deals wurden zwar nicht bekanntgegeben. Die katalanische Fachzeitung "Mundo Deportivo" und andere Medien berichten aber, dass der FC Barcelona (aktuell in der Premiera Division Dritter hinter Tabellenführer Real Madrid und dem FC Sevilla) für jede der kommenden vier Saisonen jeweils 65 bis 70 Millionen Euro bekommen wird.

Foto: SID