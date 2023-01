Seit vergangenen Sommer und seinen 2 Jahren beim deutschen Zweitligisten Karlsruher SC war Markus Kuster vereinslos, ehe der 28-jährige, langjährige Torhüter des ehemaligen österreichischen ADMIRAL Bundesligisten SV Mattersburg (2010-2020) mit Jahresbeginn beim FC Winterthur einen Vertrag bis kommenden Juni unterschrieb. Für den Tabellen-10. der Schweizer Super League gab der 1,94 Meter große Goalie heute sein Debüt und erlebte mit seiner Mannschaft einen "gebrauchten Sonntag". Kassierte Kuster mit den Nordostschweizern bei Young Boys Bern eine 5:1-Klatsche.

Markus Kuster hier noch im Dress vom SV Mattersburg, für den der mittlerweile 28-jährige Torhüter in der 1. Mannschaft der Burgenländer 214 Pflichtspiele absolvierte (plus 51 in der 2. Mannschaft) und im Sommer 2020 zum Karlsruher SC wechselte.

FC Winterthur mit Meister FC Zürich weiter im Tabellenkeller

Der FC Winterthur ist nach 18 Spieltagen und nur einem Sieg aus den jüngsten 5 Spielen (3 Niederlagen, 1 Remis)) mit 16 Punkten weiter punktgleich hinter dem FC Zürich Schlusslicht. Am nächsten Sonntag empfangen Kuster und Co. daheim den Tabellenzweiten FC Lugano.

Auf Rang 8 befindet sich aktuell der FC Sion, der mit ÖFB-Teamtorhüter Heinz Lindner beim Drittplatzierten Servette Genf ein 2:2-Remis errang.

Fotocredit: Richard Purgstaller