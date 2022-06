"Arnautovic mit Morata!" titelt "Tuttosport" am Freitag. Die Turiner Tages-Sportzeitung - wegen ihrer Insider-Informationen gemeinhein als "Hofberichterstatter" von Juventus Turin bezeichnet - berichtet, dass der italienische Rekordmeister unbedingt den 100-fachen ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic, derzeit in der Serie A beim FC Bologna, verpflichten will.

Beim FC Bologna hat sich der 33-jährige Wiener, der dort noch bis Sommer 2024 unter Vertrag steht, in der vergangenen Saison in die "Auslage" gespielt. 15 Tore in 34 Pflichtspielen - das weckt Begehrlichkeiten. Auch bei der "Alten Dame" aus Turin.

Dem Vernehmen nach hatten zuvor bereits der AC Milan, dessen Stadt-Rivale Inter Mailand(wo Arnautovic bereits in der Saison 2009/2010 war) und SSC Napoli Interesse am Österreicher mit serbischen Wurzeln bekundet.

Morata & Marko?

Jetzt folgt der italienische Rekordmeister, bei dem mit Dusan Vlahovic ein Stürmer-Stammleiberl hat. Nun will Juve einen Backup. Die Vorstellungen der "Bianconeri": Alvaro Morata, zuletzt leihweise bei Atletico Madrid, binden und dazu Marko Arnautovic, zu dessen Management die "Alte Dame" bereits Kontakt aufgenommen haben soll, holen.

