Italien: Nächster Sieg für Spitzenreiter Neapel

Der SSC Neapel marschiert in der italienischen Serie A weiter vorneweg. Der Achtelfinalgegner von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Champions-League gewann am Dienstagabend gegen den FC Empoli 2:0 (0:0) und feierte den zwölften Sieg im 14. Saisonspiel. Hirving Lozano (69.) per Foulelfmeter und Piotr Zielinski (88.) trafen für den Spitzenreiter. Empoli spielte nach der gelb-roten Karte für Sebastiano Luperto (74.) in Unterzahl.

Am 21. Februar reist Neapel zum ersten K.o.-Rundenspiel der Königsklasse nach Frankfurt. Das Rückspiel in Italien findet am 15. März statt. In der Vorrunde hatte sich Neapel den Gruppensieg vor dem FC Liverpool gesichert.

