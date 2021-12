Bundestrainer Hansi Flick sieht Innenverteidiger Mats Hummels von Borussia Dortmund derzeit nicht als Verstärkung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Hummels habe "im Moment nicht dieses Niveau, diese Qualität in seinem Spiel", sagte Flick im Interview mit RTL/ntv: "Ich weiß auch, wenn ich ihn so sehe, auch mit ihm spreche, dass er schon so das ein oder andere Problemchen hat."

Hummels durchlebt sportlich gerade eine schwere Zeit (Foto: SID)

Flick hatte den 76-maligen Nationalspieler seit seinem Amtsantritt noch nicht berücksichtigt. "Wir wissen auch, dass er eine Qualität hat", führte der Bundestrainer aus. Deshalb halte er Hummels weiter "die Tür offen". Das gelte aber auch für alle anderen, "die enorme Qualität haben, die uns weiterbringen".

Flicks Vorgänger Joachim Löw hatte Hummels erst zur EM im Sommer in die Nationalmannschaft zurückgeholt. Nach der Sommerpause plagten den 32-Jährigen hartnäckige Knieprobleme, beim BVB zeigte er dann ohne echte Vorbereitung wechselhafte Leistungen. Insbesondere im Topspiel gegen Bayern München (2:3) machte Hummels am vergangenen Wochenende eine unglückliche Figur.

SID