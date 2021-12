Bundestrainer Hansi Flick gehört künftig dem Kuratorium der DFB-Stiftung Sepp Herberger an. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, berief das Verbandspräsidium den 56-Jährigen als 24. Person in sein stiftungsinternes Aufsichtsorgan. Mitglieder im Kuratorium sind neben Persönlichkeiten aus dem Fußball wie Uwe Seeler oder Otto Rehhagel auch Prominente aus anderen Bereichen wie die Politiker Ilse Aigner und Lars Klingbeil oder Musiker Rea Garvey.

Neues Mitglied der Herberger-Stiftung: Hansi Flick (Foto: SID)

"Mir liegt es am Herzen, dass wir uns mit der Stiftung im Sinne von Sepp Herberger für Menschen einsetzen, denen es schlechter geht, Menschen, die Hilfe und Unterstützung benötigen", sagte Flick. Für ihn sei es "Verpflichtung und Ehre zugleich, mich nun als Bundestrainer in diesem Bereich noch mehr zu engagieren".

Die als gemeinnützig anerkannte Stiftung war am 28. März 1977 zum 80. Geburtstag von Sepp Herberger ins Leben gerufen worden und ist damit die älteste Stiftung aus dem Bereich des Fußballs. Die Einrichtung befasst sich vor allem mit vier Schwerpunkten. Im Fokus der Arbeit stehen die Resozialisierung von Strafgefangenen, der Behindertenfußball, Schule und Verein sowie das DFB-Sozialwerk.

SID