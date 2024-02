Nach der gestern Abend erfolgten Auslosung - wir berichteten - hat die UEFA am Freitagvormittag die Spieltermine für die UEFA Nations League 2024/25 fixiert. Das ÖFB-Team startet am 6. und 9. September 2024 mit einem Auswärts-Doppel gegen Slowenien und Norwegen in die 4. Auflage des Bewerbs. Am 10. Oktober geht mit dem Heimspiel gegen Kasachstan weiter, bevor die Auswahl von Ralf Rangnick am 13. Oktober Norwegen ebenfalls auf heimischem Boden empfängt. Anpfiff ist jeweils um 20.45 Uhr. Siehe auch gestrige Statements von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und Co.

Gegen Haaland & Co. am 09.09. und 13.10.2024

Am 14. November steht bereits um 16 Uhr heimischer Zeit das Auswärtsduell mit Kasachstan auf dem Programm. Zum Abschluss der Gruppenphase gastiert am 17. November um 18 Uhr Slowenien in Österreich.

ÖFB-Spielplan, UEFA Nations League 2024/25, Gruppe B3:

Freitag, 6. September 2024, 20.45 Uhr: Slowenien vs. Österreich

Montag, 9. September 2024, 20.45 Uhr: Norwegen vs. Österreich

Donnerstag, 10. Oktober 2024, 20.45 Uhr: Österreich vs. Kasachstan

Sonntag, 13. Oktober 2024, 20.45 Uhr: Österreich vs. Norwegen

Donnerstag, 14. November 2024, 16.00 Uhr: Kasachstan vs. Österreich

Sonntag, 17. November 2024, 18.00 Uhr: Österreich vs. Slowenien

— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) February 9, 2024

