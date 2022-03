Kirchbach startete mit glattem 3:0 gegen Dellach/Drau ins Frühjahr

Details Sonntag, 27. März 2022 07:32

Der ASKÖ Dellach/Dr. konnte Kirchbach zum Frühjahrsauftakt der 1. Klasse A zumindest ergebnismäßig nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Kirchbach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte einen klaren Auftakterfolg. Das Hinspiel hatte noch mit 3:0 zugunsten von Dellach/Drau geendet, diesmal drehten die Gailaler den Spieß aber um..

Tor zum idealen Zeitpunkt

154 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Kirchbach schlägt – bejubelten in der 40. Minute nach einem tollen Spielzug den Treffer von Ziga Jancic zum 1:0. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Späte Entscheidung

Das 2:0 für SK Kirchbach stellte Ziga Jancic sicher. In der 80. Minute traf er nach einer maßgenauen Flanke per Kopf zum zweiten Mal während der Partie. In der 89. Minute musste Fabian Ritscher von den Gästen nach wiederholtem Foulspie mit der Ampelkarte vom Platz. Kirchbach baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Fabien Unterasinger in der 92. Minute traf. Schließlich sprang für den SK Kirchbach gegen den ASKÖ Dellach/Dr. ein Dreier heraus.

Der Sieg über Dellach/Dr, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Kirchbach von Höherem träumen. Die Saisonbilanz von Kirchbach sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und einem Unentschieden büßte Kirchbach lediglich fünf Niederlagen ein. Durch den klaren Erfolg über Dellach/Drau ist Kirchbach weiter im Aufwind.

Dellach/Dr. findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Der Gast musste schon 41 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. In dieser Saison sammelte Dellach/Dr. bisher fünf Siege und kassierte zehn Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Dellach/Dr. noch ausbaufähig. Nur drei von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Am nächsten Sonntag reist Kirchbach zum SV Tristach, zeitgleich empfängt Dellach/Drau den FC Mölltal Obervellach.

1. Klasse A: SK Kirchbach – ASKÖ Dellach/Drau, 3:0 (1:0)

92 Fabien Unterasinger 3:0

80 Ziga Jancic 2:0

40 Ziga Jancic 1:0