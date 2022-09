Feldspieler fast das gesamte Spiel im Tor! Sillian verliert nach Rot in Minute sieben gegen Lurnfeld

Details Montag, 12. September 2022 21:53

Oft verläuft ein Fußballspiel nicht so wie man es sich vorstellt. Ganz und gar nicht nach Wunsch verlief die achte Runde in der 1. Klasse A für den FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels. Torhüter Bernhard Leitner sah im Match gegen den FC Lurnfeld in der siebenten Minute die rote Karte! Ein Feldspieler musste somit fast das gesamte Spiel das Tor hüten, außerdem agierte Sillian über 80 Minuten zu zehnt. Die Gäste konnten dies für sich nutzen, sie gewannen mit 6:2.

Traumstart wird zum Horrorstart

Eigentlich gelang Sillian ein Auftakt nach Maß. In der dritten Minute stellte Manuel Schranzhofer auf 1:0. Alles verlief optimal, bis zur siebenten Minute: Nach einem Fehler bei einem Rückpass konnte sich Heimkeeper Leitner nur mehr mit einem Foul helfen und sah folgerichtig die rote Karte. Das war der frühe Gamechanger, den Lurnfeld in späterer Folge nutzen konnte. Sillian hatte nämlich keinen Ersatzgoalie auf der Bank, also musste ein Feldspieler ins Tor. Zwar war man zu dieser Zeit in Führung, jedoch dauerte das Spiel noch knappe 80 Minuten.

Lurnfeld nutzte numerische Überlegenheit gnadenlos aus

Es dauerte nur bis zur 13. Minute, dann war der letzte Vorteil für die Gastgeber auch schon verschwunden. Nico Payer glich mit einem Tausend-Gulden-Schuss aus 40 Meter aus. Nur vier Minuten später war Lurnfeld auch schon in Führung, nachdem Daniel Urbas eine Flanke von Nico Payer lässig mit der Brust verwertete. Wieder nur eine Minute drauf war es wieder Urbas, welcher aggressiv nach vorne presste und vom Tormann angeschossen wurde. Der Ball prallte von seinem Fuß ins leere Tor. Noch vor der Halbzeit folgte der vierte Treffer der Gäste. Karl Janscsik vollendete seinen Sololauf zum 4:1.

Silian gab noch nicht auf

Die Heimmannschaft hatte zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht Hopfen und Malz verloren. Nur zwei Minuten nach dem 1:4 konnte Schranzhofer auf 2:4 verkürzen. Nach dem Pausentee war die Partie sehr zerfahren, es ergab sich kein richtiger Spielfluss. Sillian hatte noch die ein oder andere Minichance, konnte diese aber nicht nutzen. In der Schlussphase machte dann der FC Lurnfeld den Sack zu: Philipp Hahn traf in der 85. Minute zum 5:2. Für den Schlusspunkt sorgte Ivan Glavic, der Entstand der Partie lautete 2:6 aus der Sicht von Sillian. Die Osttiroler müssen somit in der achten Runde die erste Niederlage hinnehmen. Lurnfeld konnte mit dem Auswärtssieg Sillian überholen und rangiert somit hinter dem ASKÖ Irschen auf Platz zwei.

Markus Hanser, Trainer FC Sillian:

„Eine sehr unglückliche Niederlage, unter meiner Amtszeit als Trainer war dies erst die zweite Niederlage. Wir haben früh unseren Tormann nach einem schlampigen Rückpass verloren, in der Folge musste ich einen Feldspieler ins Tor schicken. Lurnfeld war an diesem Tag sicher nicht die bessere Mannschaft, sie haben natürlich mit Urbas und Clavic zwei herausragende Spieler. Trotzdem bin ich mit meiner jungen Mannschaft sehr zufrieden. Wir stehen mit 17 Punkten da, vor der Saison hätte uns das niemand zugetraut. Jetzt geht es zu Dellach/Drau, dort werden wir versuchen einen Punkt mitzunehmen.“