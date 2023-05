Klarer Sieg gegen Mölltal! Sillian wahrt noch kleine Titelhoffnungen

Details Sonntag, 21. Mai 2023 16:40

An diesem Maiwochenende stand in der 1. Klasse A die 23. Runde am Programm. Dort gab es wieder viele spannende und sehenswerte Duelle mit einigen Überraschungen. So verlor nämlich Oberlienz knapp gegen das Tabellenschlusslicht Tristach. Ein Match, in dem aber keine Überraschungen geschahen, war jenes zwischen dem FC Mölltal Obervellach und dem FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels. Die Osttiroler konnten dieses Match klar mit 4:0 für sich entscheiden, und sich somit wieder auf den zweiten Tabellenrang platzieren.

Schwungvoller Beginn der Gäste

Es war das Duell zwischen dem Vorletzten und den Dritten der 1. Klasse A, das am Samstag um 16 Uhr in Obervellach angepfiffen wurde. Die Favoritenrolle lag also klar auf Seiten der Osttiroler, die gleich mit Schwung in das Match starteten. Andre Untersteiner gelang bereits in der elften Spielminute der erste Treffer für sein Team. Sillian hatte das Kommando und gab dies in der ersten Halbzeit auch nicht ab. Kurz vor dem Pausentee erhöhten sie dann noch. Luca Ruggenthaler zog in der 44. Minute ab und brachte somit das 0:2 ein. Dies war sogleich der Zwischenstand zur Halbzeit.

Wenig Meter für Mölltal

Auch in Hälfte zwei ließen die Mannen aus Osttirol den heimischen Mölltalern wenig Meter und netzten sogleich zum 0:3. Diesmal hieß der Torschütze Julian Fuchs. Der FC Mölltal versuchte zwar, Nadelstiche nach vorne zu setzen, gegen sehr engagierte Sillianer war dies aber fast nicht möglich. So waren es in Minute 75 wieder die Gäste, die den Kasten trafen. Marcel Kleinlercher konnte sich auch in der Torschützenliste eintragen. Das war’s dann aber auch an diesem Nachmittag. Die Osttiroler holen einen klaren 4:0-Erfolg im Mölltal und fixieren sich nach der Niederlage von Oberlienz wieder den zweiten Rang. Die Spieler des FC Mölltal Obervellach müssen weiter zittern. Mit 16 Punkten am Konto stehen sie nämlich am vorletzten Platz in der 1. Klasse A und sind dem Abstieg nahe.

Markus Hanser, Trainer FC Sillian:

„Das war wieder ein sehr guter Auftritt der Mannschaft. Wir waren 90 Minuten lang dominant und hätten auch höher gewinnen können. Spielerisch sind wir derzeit top drauf, das waren wir in den letzten Matches auch immer. Wir wahren noch kleine Titelhoffnungen, denn in der Breite sind wir sicherlich am besten in dieser Liga aufgestellt – im Fußball ist alles möglich. Lurnfeld ist mit Goalgetter Urbas aber auch gut drauf.“

Der FC Sillian geht also bissig in die letzten Runden der Saison und kann seine Motivation im nächsten Match gegen den SV Spittal 1b am nächsten Samstag wieder unter Beweis stellen. Der FC Mölltal könnte den Osttirolern Schützenhilfe geben, wenn sie in ihrer nächsten Partie gegen den FC Lurnfeld überraschen. Diese Partie findet Samstag um 17 Uhr in Möllbrücke statt.

