Kampfgeist und Entschlossenheit: SV Spittal 1b siegt gegen Favorit SV Penk/Reisseck

Spielberichte

Details Montag, 29. April 2024 17:16

Am Sonntagabend fand ein mit Spannung erwartetes Derby in der 1. Klasse A zwischen dem SV Sportastic Spittal 1b und dem SV Penk/Reisseck statt. Trotz der Tabellenpositionen überraschte das Spiel mit einem unerwarteten Endergebnis von 2:1 zugunsten von Spittal.

Früher Treffer legt den Grundstein

Die Partie begann mit einem frühen Tor von Samuel Müllmann vom SV Sportastic Spittal 1b in der 10. Spielminute. Dieser Treffer legte den Grundstein für eine spannende Begegnung und zeigte von Anfang an, dass Spittal gewillt war, die Favoritenrolle des SV Penk/Reisseck herauszufordern.

Spittal siegt in der Schlussphase

Nach der Halbzeitpause gelang es Markus Rauter für die Gäste in der 50. Minute, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Doch die Hoffnungen auf einen Sieg wurden in der 83. Minute von Tristan Brükk von den Hausherren zunichte gemacht, als er das entscheidende Tor schoss und somit seinem Team den Sieg sicherte. Obwohl der SV Penk/Reisseck als Favorit in die Begegnung ging und sich als Tabellenvierter präsentierte, konnte die Mannschaft den Kampfgeist und die Entschlossenheit des der jungen Spittaler nicht bezwingen.

Für den SV Spittal 1b waren diese drei Punkte von entscheidender Bedeutung, da sie im Abstiegskampf stehen. Mit diesem Sieg bleibt das Team auf dem 10. Platz, hat jedoch wichtige Punkte gesammelt, um sich weiterhin in der Liga zu behaupten. Der SV Penk/Reisseck hingegen verpasste es, den Anschluss an die Top 3 zu halten und hat nun einen Rückstand von 13 Punkten auf den dritten Platz. Trotzdem bleibt der Absteiger aus der Unterliga auf dem vierten Platz und wird sicherlich hart arbeiten, um in den verbleibenden Spielen der Saison wieder an Boden zu gewinnen.

Wolfgang Oswald, Sektionsleiter SV Spittal:

„Es war ein sehr enges, kampfbetontes Spiel, das über 90 Minuten weg hin und her ging. Am Ende waren wir aber die Glücklichen, die zwei Treffer gemacht haben, während Penk nur einmal getroffen hat. Das junge Team kann heute sehr stolz auf sich sein, weil wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt wurden. Weiterhin wollen wir uns bestmöglich präsentieren und in den wichtigen Matches punkten.“

Dieser Aufgabe nimmt sich der SV Spittal auch kommende Woche wieder an, wenn der Gegner auswärts SV Greifenburg heißt. Für Penk werden die Aufgaben nicht leichter, wartet doch in der kommenden Begegnung der Titelaspirant Sillian auf die Mölltaler.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.